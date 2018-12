Lotteria Italia, Puglia: un anno fa vendite in calo (-6%), in vincite 210mila euro

Di:

Roma. Nella scorsa edizione la Lotteria Italia in Puglia ha registrato un calo: i biglietti staccati sono stati 362mila biglietti, il 6% in meno rispetto a due anni fa. I premi tornati in Regione in vincita, riporta Agipronews, sono stati di 210mila euro, grazie a un tagliando vincente da 50mila euro e a ben otto da 20mila euro. A livello provinciale, per le vendite, la migliore performance in assoluto è stata a Bari (124mila tagliandi), dove però il calo percentuale è stato del 6,9%, come trend ha fatto peggio solo Foggia (-8,7%), con circa 78mila tagliandi venduti.

Nella classifica di vendita dello scorso anno seguono Lecce (70mila biglietti venduti, -4,9%), Taranto (36mila, -3,9%) Brindisi (29mila, -4,5%) e Barletta (25mila tagliandi, lo 0,1% in meno).

Ida Di Grazia

AGIPRO Srl