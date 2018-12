Di:

Lo sapevi che dal 2019 pagherai l’Iva agevolata sui crackers e le fette biscottate? E che per raccogliere funghi e tartufi verserai una tassa forfettaria? Lo sapevi che ci saranno meno tasse per chi fa la birra artigianale? E che, in compenso, onlus e associazioni di volontariato dedite all’assistenza sociale pagheranno il doppio delle imposte? Verrebbe da dire: più stuzzichini bagnati da buona birra e meno beneficenza. Sono alcuni dei provvedimenti nascosti tra le pieghe della manovra 2019, le misure di cui nessuno parla.

