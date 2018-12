“Monte Sant’Angelo: emergenza idrica, situazione non più tollerabile”

Di:

In seguito all’ennesimo guasto dell’impianto di erogazione dell’acqua che ha colpito la città di Monte Sant’Angelo, di concerto con il Sindaco e con i Capigruppo consiliari, si è inteso investire dell’argomento il Consiglio comunale. Nella seduta consiliare del 29 Dicembre verrà inserito un obietto aggiuntivo con il seguente titolo: “Comunicazioni inerenti l’emergenza idrica“.

Il fine è quello di giungere ad una proposta unitaria del Consiglio comunale, in base alle competenze ad esso spettanti, da sottoporre all’Acquedotto pugliese per evitare che in futuro possano riscontrarsi altri disagi ai cittadini di Monte Sant’Angelo.

(A cura di Giovanni Vergura, consigliere comunale)