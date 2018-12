Di:

Se una persona ti deve del denaro che, in passato, le hai prestato, non puoi recarti a casa sua e pretendere con la forza ciò che ti spetta; non puoi neanche porre in essere tattiche “persuasive” che inducano il debitore a pagare, tipo pedinamenti, richieste insistenti o ripicche: il rischio è quello di incorrere in reato. Ciò che devi fare, invece, è rivolgerti ad un avvocato che ti possa aiutare con la corretta procedura da seguire.

Fonte https://www.laleggepertutti.it/266609_pignoramento-2019-le-nuove-norme