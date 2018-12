Puglia: bella giornata di sole sul Sud-Est

Di:

Bari. Meteo Puglia: condizioni anticicloniche sul Sud-Est garanzia di una fase più stabile e generalmente soleggiata. Qualche nube in più transiterà sulla Puglia ma comunque senza il rischio di pioggia in un contesto generalmente asciutto. Temperature in rialzo nei valori massimi, in lieve calo nei minimi. Ventilazione tesa di Maestrale con mare Adriatico mosso, poco mosso lo Ionio.

Venerdì 28 Dicembre Prevalenza di bel tempo sul Sud-Est

VENERDI’: ci sono poche novità nel contesto meteorologico del Sud-Est. Un campo anticiclonico garantisce una fase all’insegna della stabilità con cielo generalmente sereno o poco nuvoloso tra Puglia, Basilicata e Molise. Temperature senza particolari variazioni. Ventilazione debole a tratti moderata da NO con mare Adriatico fino a mosso tra leccese e brindisino, poco mossi altrove.

Sabato 29 Dicembre Nuvolosità in aumento ma con basso rischio di pioggia

SABATO: l’alta pressione va parzialmente indebolendosi, favorendo l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, sino a cieli nuvolosi dalla sera. Nello specifico su Daunia, murge e Tavoliere cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; su litorale adriatico settentrionale e litorale adriatico meridionale nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; su litorale ionico e Salento nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Temperature minime in aumento, con estremi di 10°C; massime stabili, con punte di 13°C. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 2150 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto mosso.