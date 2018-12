“In sala ricevimenti di Foggia 15 lavoratori in nero: sanzioni per 50mila euro”

Di:

Foggia, 27 dicembre 2018. Nel corso dell’attività ispettiva programmata dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia, finalizzata a contrastare il fenomeno del lavoro nero e al controllo dell’osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e legislazione sociale sulla regolarità dei rapporti di lavoro, gli ispettori del lavoro, domenica 9 dicembre 2018, hanno accertato, in una sala ricevimento della periferia di Foggia, la presenza di 15 lavoratori in nero, per cui è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in applicazione della normativa vigente.

Inoltre è stato controllato un Bar, ed è stata rilevata la presenza di un lavoratore in nero e aziende di diverse etnie, operanti nei settori Commercio e Pubblici esercizi.

E’ stata accertata la presenza di 1 impianto di videosorveglianza per il controllo sul personale non autorizzato. Saranno comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 49.000,00 euro e sanzioni penali per un ammontare di circa euro 1.550,00.

Ancora una volta l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia ha conseguito risultati degni di nota.



Redazione StatoQuotidiano.it