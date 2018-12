Nuovo successo a Napoli per Emanuele Pacca

Di:

Foggia. Nuovo successo a Napoli presso il Teatro Diana, per l ‘artista foggiano Emanuele Pacca protagonista dello spettacolo “Alice e il suo mondo fantastico” di P.Celentano, in pianta stabile (a Napoli) da Ottobre sino a Maggio 2019.

Emanuele noto performer Foggiano, diplomato in tutte le discipline inerenti lo spettacolo presso l’accademia di Gino Landi e Franco Miseria e “primo Foggiano” dopo R. Arbore ad aver lavorato (a soli 25 anni) presso il Teatro Sistina di Roma è giunto ai suoi primi vent’anni di carriera. Anni passati tra vari successi come protagonista ma anche da regista, in giro per l’Italia tra teatri e produzioni, cinema e programmi televisivi.

Ha recitato al fianco di tantissimi artisti, ha cantato nei teatri più importanti e duretto come regista tantissimi protagonisti di fama nazionale come Nadia Rinaldi. Da anni l’artista ha deciso di vivere a Foggia, (sua città natale) dove ha creato un centro formazione per lo spettacolo ed una compagnia di artisti professionisti tutti pugliesi. Pur essendo sempre in giro, (come lui stesso ha affermato) la “sera” torna nella sua amata Foggia dove tanti anni fa ha iniziato a muovere i primi passi come artista e come tutt’ora continua a fare.

Pacca mette a disposizione il suo talento come : protagonista, direttore e regista per tantissimi eventi per la città di Foggia (organizzati dal Comune di Foggia e per tanti enti ed organizzazioni)

*Impegnato in musical, prosa e canto lavora in importanti produzioni nazionali teatrali, tra prestigiose compagnie, calcando i teatri più importanti come il Sistina,il Brancaccio di Roma e il Teatro Ariston di Sanremo. Protagonista da anni di tantissime commedia musicali e produzioni musicali, tra tournée, festival e stagioni teatrali.

Ha studiato arti sceniche presso il “Centro Formazione Musical” di Gino Landi diplomandosi con il massimo dei voti in tutte le discipline inerenti allo spettacolo (Recitazione, Canto, Danza, Dizione, Solfeggio, Trucco Scenico), successivamente si è specializzato in canto moderno (come cantante ed insegnante) presso il “Prime Studio” di Roma divenendo l’assistente del direttore M° Stefano Zanchetti. Dal 2004 sino al 2012 lavora come attore/cantante protagonista nella “Compagnia stabile del Musical”di G.Landi e A. Marazzita.

Ha lavorato al fianco di tanti artisti, tra i più importanti: Maurizio Casagrande, Gino Landi, Nadia Rinaldi, Natalie Caldonazzo, Franco Miseria e Gabriella Cerino. Nel 2007 ha vinto la borsa di studio per l’Accademia di Sanremo (attualmente AREASANREMO) arrivando alle finali per la categoria Giovani (nuove proposte). Perfeziona lo studio della recitazione, della dizione e della vocalità a Roma e Napoli seguendo ulteriori corsi e master di perfezionamento con Mario Fraschetti, Chiara Noschese, Gabriella Cerino ed il Foniatra dott. Fussi. Recita in diversi spettacoli teatrali ma anche in film e cortometraggi .Ha lavorato, in qualità di attore e cantante in importanti programmi televisivi in Rai e Mediaset come: Domenica In, Ciao Darwin, Cultura Moderna, Occhio per Occhio e Forum.

Nel 2010 insieme a Giuseppe Infante “fonda e crea” a Foggia LUCE IN SCENA: Centro Formazione Spettacolo e Compagnia Teatrale e Musicale. Il luogo dove, grazie al sostegno di professionisti validissimi e di un’organizzazione accurata ogni anno vi è il fiorire di discipline artistiche e l’espressione di talenti. “Luce in Scena” è’ l’unico centro formazione spettacolo della Capitanata ed uno dei piu importanti del Sud Italia, una struttura con tantissimi ambienti e sale, luoghi che offrono la possibilità di approfondire ogni disciplina attraverso stage formativi e master-class di respiro internazionale con la finalità di promuovere artisti nel campo dell’arte scenica. Emanuele è stato uno dei performer del progetto/spettacolo MULTITUD della regista uruguaiana Tamara Cubas, evento prodotto per la prima volta in Italia nel 2016 dal Teatro Pubblico Pugliese. Tra gli spettacoli piu importanti da regista: GIOVANNA D’ARCO – Il musical di M. Paulicelli (musical made in puglia evento 2015) , “CIAO AMORE, CIAO” omaggio a Dalida e Tenco e successivamente “M.A.F.I.A. il Musical” con Nadia Rinaldi.