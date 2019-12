A Candela si riuniscono gli aspiranti influencer

Si terranno a(Fg) le due nuove tappe delprossimi. La casa di produzione cinematografica trentina “Destinazione Cinema”, ma con origini pugliesi, darà un’opportunità admaggiorenni di Candela e della provincia di Foggia per dimostrare le proprie capacità comunicative in video.

L’obiettivo è quello di inserire i video degli aspiranti influencer sul nuovo video portale Selfiefy.it, per mettere in contatto gli aspiranti influencer (selfisti) con imprese che cercano nuovi testimonial (committenti) per promuoversi sul web.

Nella prima fase non ci sarà nessuna selezione da parte di nessun regista o produttore, si raccoglieranno solo le registrazioni dei video fatti con lo smartphone per poi pubblicarli in un secondo momento sul sito www.selfiefy.it, che sarà promosso a carico di ‘Destinazione Cinema’ a livello locale e nazionale.

Nella seconda fase, saranno poi gli imprenditori che sceglieranno nel sito fra i vari video dei selfisti in modo meritocratico chi sarà il proprio testimonial a cui commissionargli a pagamento la realizzazione di una videorecensione del proprio negozio, libro, etc..

I selfisti che registrano i video promozionali guadagneranno realizzando video su commissione, e si iscriveranno alla piattaforma usando un nickname, che non faccia riconoscere direttamente la vera identità dell’autore.

Gli imprenditori avranno una nuova piazza virtuale in cui trovare persone vere a cui dare indicazioni per realizzare il proprio video promo e pagherà il selfista per il lavoro svolto.

Il progetto è nella prima fase, per cui serve prima raccogliere le adesioni ed i video degli aspiranti influencer, che pubblicheranno gratuitamente i loro video di presentazione in cui mostrano una simulazione di videorecensione di un negozio o di un prodotto/servizio.

Grazie al boom dei social questi nuovi tipi di lavori hanno un mercato potenziale ampio, che potrebbe estendersi a livello nazionale per realizzare molti video, e da microlavoro potrebbe diventare un vero e proprio lavoro retribuito, come già sta avvenendo per tante persone.

Selfiefy.it è sempre aperto ed in continua evoluzione, pronto a ricevere nuovi iscritti e nuovi video, ma per chi vorrà conoscere e approfondire più da vicino il progetto, o fugare eventuali dubbi, può partecipare alle tappe dal vivo del Selfietour, per registrare il video con il proprio smartphone e compilare la liberatoria per l’uso dell’immagine.

Per risparmiare tempo e registrare direttamente il video si può anche stampare e compilare il modulo da casa scaricandolo dal link www.selfiefy.it/autorizzazione.pdf, e portarlo già compilato alla tappa del tour.

L’iniziativa per il momento è rivolta a persone dai 18 anni in su, con ingresso e registrazione del video totalmente gratuiti.

Le date da non perdere del SelfieTour sono domenica 29 dicembre dalle 14:00 alle 17:00, e lunedì 30 dicembre dalle 20:00 alle 22:00, nella sede di Photoart & Music, in Piazza Plebiscito 12 a Candela (FG).

Per chi non potrà partecipare alle tappe del Selfietour, potrà in seguito registrare un proprio video in autonomia ed inviarlo tramite la pagina www.selfiefy.it/registrati.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.selfiefy.it, o tramite numero Whatsapp 391 7708115 e l’email info@selfiefy.it.

Evento Facebook: www.facebook.com/events/455656831788199

Fonte immagine: adolescenza.it