Corato. 58 kg di marijuana sequestrati dalla Polizia

Il veicolo, sia pur destinato a trasposto persone, era carico di masserizie e presentava i sedili smontati; i poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento nervoso ed evasivo del conducente, hanno deciso di approfondire il controllo richiedendo anche l’ausilio di Unità Cinofile Antidroga della Questura di Bari.

All’interno di una cassapanca in legno e di tre scatoloni di cartone, sono stati individuati 53 involucri contenenti marijuana, per un peso di oltre 58 chilogrammi.

Il conducente è stato tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di Bari.

Sono oltre 500 i Kg di sostanze stupefacenti sequestrati nel corso dell’anno dagli agenti della Polizia Stradale del Compartimento Puglia, trasportate a bordo di veicoli transitati su strade ed autostrade della nostra regione.