“La magia del Natale nei presepi a Manfredonia”

E’ risaputo che Manfredonia è la città dei Presepisti. Son convinto che non solo in provincia di Foggia ma in tutta la Puglia non ci sia una città dove vengono allestiti tanti presepi e di così alto livello artistico come a Manfredonia.

Mostra Presepi 2019-Associazione Presepistica Sipontina-G.Furio-Salone Stella Maris

Tra le tante bellissime mostre di presepi di quest’anno voglio invitare non solo i sipontini ma anche i forestieri di andare a visitare il meraviglioso presepe allestito nella monumentale Chiesa dell’Abbazia di San Leonardo di Siponto progettato e realizzato dall’eclettico artista sipontino Sante De Biase con la collaborazione di altri bravi presepisti di Manfredonia; lo stupendo presepe in cartapesta con pupi a grande d’uomo del M° Matteo Trotta allestito in Piazza del Popolo; la splendida mostra dei presepi nel salone del Centro di Accoglienza “Anna Castigliego” accanto alla chiesa Stella Maris (organizzata e allestita dall’Associazione Presepistica Sipontina “Giuseppe Furio”) e i presepi di ottimo livello artistico in bella mostra in un pianoterra in Piazza Papa Giovanni XXIII dell’Associazione Italiana Amici del Presepio; le mostre “Presepi in Marina” allestite in due locali sul Porto Turistico “Marina del Gargano” zona braccio di Ponente rispettivamente da Alex Spagnuolo e dall’Associazione Italiana Amici del Presepio; la mostra di presepi artistici insieme alla collezione di statuine presepiali in movimento allestita da Nicola Capurso in Corso Manfredi; l’allestimento figurativo del presepe di Aldo Caroleo dell’Archeclub Siponto negli Ipogei di Santa Maria Regina (con la rappresentazione per simboli del progetto della salvezza del Signore, partendo dalla Natività, Passione, Morte e Resurrezione di Cristo); i caratteristici presepi ed opere varie in una mostra del prof. Franco La Torre in via Michele Spinelli.

Un presepe tradizionale allestito dal M° cartapestaio Matteo Trotta Presepe-Manfredonia-Gap-2019 Presepe realizzato con fil di ferro dal prof. Franco la Torre Natale 2019-Piazza del Popolo- Il presepe in cartapesta di Matteo Trotta Natale 2019-Piazza del Popolo- Il presepe in cartapesta del M° Matteo Trotta Natale 2019-Abbazia di San Leonardo-presepe di Sante De Biase Natale 2019- Chiesa di San Leonardo di Siponto-l’artistico presepe di Sante De Biase Mostra presepi Associazione Presepistica Sipontina -Giuseppe Furio- Mostra Presepi 2019-Associazione Presepistica Sipontina-G.Furio-Salone Stella Maris Ipogei Capparelli di Siponto dove è stato allestito il presepe in cartapesta di Matteo Trotta- COPERTINA -Ipogei Capparelli di Siponto-Presepe in cartapesta del M° Matteo Trotta

Un’altra opera presepistica di pregio in cartapesta del M° Matteo Trotta è stata allestita negli ipogei Capparelli di Siponto (la più grande Necropoli paleocristiana della Daunia) iniziativa promossa (come il grande presepe in cartapesta ubicato piazza del Popolo) dalla Pro Loco Manfredonia con la collaborazione, per quest’ultima iniziativa, dell’intraprendente Matteo Cotrufo dell’Associazione SIC locale. Tra i presepi di magnifica fattura artigianale, quelli realizzati dal M° ceramista Antonio Robustella nella sua bottega in Corso Manfredi. Voglio infine, evidenziare che in molte chiese della Città, scuole e in case private sono allestiti presepi tradizionali molto belli, alcuni dei quali allestiti con scene e con pupi in movimento costruiti con grande abilità dagli stessi presepisti.

Va dato merito, altresì quest’anno, all’iniziativa dei commercianti locali che hanno contribuito e curato l’allestimento delle bellissime luminarie installate per le vie e piazze della Città, che hanno reso finalmente dopo anni, più bella l’atmosfera natalizia nella nostra amata Città, purtroppo maltrattata negli ultimi tempi da eventi poco piacevoli.