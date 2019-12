ROMA – Vendite per 264mila biglietti in Puglia per la passata edizione della Lotteria Italia. A guidare la classifica regionale di vendita, lo scorso anno, è stata ancora una volta Bari, con 87.270 tagliandi, seguita da Foggia con 53.480 e Lecce con 50.900, informa Agipronews.

Ai piedi del podio Taranto con 27.400 e Barletta con 24.540. A chiudere la classifica regionale è Brindisi con 21.250 biglietti.

Marzia Acampora – Agipro Srl