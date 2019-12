L’ultimo saluto ad Ilaria con i colombi che volano in cielo

“E’ difficile quest’ omelia in tanta sofferenza, non esistono parole umane che possano consolare chi perde una figlia. Ma la nostra fede impone una speranza, per non strumentalizzare un dolore che ci fa dire: perché”. Padre, parroco di S. Antonio, tiene un’omelia per Ilaria in una chiesa stracolma. Cita i padri della Chiesa per dire che “la nostra vita è un soffio davanti a Dio”, indica i fiori simbolo di festa per la nascita, i matrimoni i funerali. Indica il cero, la luce, in sintonia con un tempo d’Avvento che si manifesta anche in una grande nicchia con il Presepe nella chiesa di S. Antonio.

I genitori e i parenti in prima fila sono annientati dal dolore. Dovevano sposarsi in estate Marco ed Ilaria Adriatico – https://www.statoquotidiano.it/27/12/2019/foggia-nella-chiesa-di-santantonio-i-funerali-di-ilaria/721483/ – anche se la data non era ancora stabilita. La promessa dalla ruota panoramica scritta su uno striscione, come si vedono sui cavalcavia delle strade fuori città, aveva reso fiabesco il gesto del giovane. Il sacerdote ricorda: “Ilaria doveva sposarsi oggi si celebrano le nozze eterne con lo sposo eterno che è Gesù Cristo e che l’accoglie nelle sue braccia di amore”. Una voce dal coro intona l’Ave Maria, il viale verso l’ingresso è pieno di fiori. Nel cortile ci sono dei piccoli ulivi, un albero su cui la vita di Ilaria è finita alla vigilia di Natale mentre la città ritornava a casa per la cena. Resta in quel cortile l’urlo straziante della madre che la invoca mentre va via e il battito d’ali dei colombi saliti al cielo come nel giorno delle nozze.