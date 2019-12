MasterChef Italia, tra i concorrenti Maria Teresa di Cerignola

Dal 19 dicembre è tornato su Sky Uno “cooking show più amato della tv. Siamo alla nona stagione del programma, con conferma della squadra dei giudici formata da, new entry della scorsa edizione.

L’appuntamento con Masterchef 9 è ogni giovedì, a partire dal 19 dicembre, su Sky Uno e Sky Uno +1 (canale 108 e 109 di Sky e sul digitale terrestre, canale 455).

Tra i concorrenti anche: MARIA TERESA CEGLIA

Ha 31 anni, è nata a Cerignola, vive a Milano e fa la consulente finanziaria. Ha imparato a cucinare in famiglia, le sue basi sono tradizionali ma le piace sperimentare. Cucinare per lei è un modo di restituire l’amore, è organizzatissima: prepara la linea la sera prima per il giorno dopo e deve avere sempre la situazione sotto controllo. Partecipa a MasterChef perché è sempre stata una grande appassionata del programma al punto da avere un quaderno dove scriveva cosa avrebbe fatto se fosse stata una concorrente. (fonte sky)