Meteo, in arrivo neve da Monte ai Monti Dauni

. Difatti, già dalla tarda serata di oggi e nella notte, arriveranno le prime precipitazione nevose su subappennino dauno e Gargano. La quota neve sarà inizialmente sugli 800 metri, con coinvolgimento delle alture più elevate del promontorio e del subappennino con interessamento di comuni come Monte Sant’Angelo, Faeto, Sant’Agata di Puglia, Monteleone di Puglia, Panni. Poi è atteso il clou. (Continua sotto)

Nel corso della notte e delle prime ore della mattinata di domani, sabato 29 dicembre, la neve guadagnerà tutto il subappennino dauno, fino a quote bassissime intorno ai 2-300 metri. Stessa discorso sarà valido per il Gargano, soprattutto interno. Le precipitazioni nevose proseguiranno per tutta la giornata di sabato e la mattinata di domenica, più blanda invece la neve prevista per lunedì quando anche la quota salirà nuovamente verso i 5-600 metri.

Queste due variabili, potrebbero regalare a subappennino e Gargano accumuli importanti anche oltre i 10-15 cm. Temperature in crollo con valori minimi diffusamente sotto lo zero sia sabato che domenica con le massime che difficilmente andranno oltre i 2-3°.

fonte meteopuglia