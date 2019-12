Pensiero di Benedetto Ghiglia su Pino Rucher

Ricordando il Maestro(Fiesole, 27 dicembre 1921 – Roma, 4 luglio 2012).

Il Maestro Benedetto Ghiglia dichiara la partecipazione solistica di Pino Rucher con la chitarra elettrica in numerose colonne sonore composte e dirette da Ghiglia, tra cui il western del ’66 “Un dollaro tra i denti”, dove è già in evidenza l’uso del distorsore. Il chitarrista Rucher fu un precursore nell’utilizzo degli effetti speciali, come dimostra la sua partecipazione solistica in tale western del ’66, la cui chitarra elettrica con distorsore anticipa di due anni quella di “C’era una volta il West”.