Sorpresa al Don Uva: Babbi Natale speciali in corsia

Per il secondo anno consecutivo, gli amici molto speciali hanno Regalato un sorriso a chi sta attraversando un periodo di sofferenza, questo è stato l’obiettivo dei Centri Diurni “Itaca” di Troia e “Arcobaleno” di Deliceto, che ospitano utenti con disabilità psichiche.

Hanno portato allegria e tanti sorrisi all’interno dei reparti: prima al Nucleo Alzheimer, donando un po’ di sollievo agli anziani e poi hanno invaso l’Area Ospedaliera, donando abbracci e doni a tutti i degenti. I Babbi Natale non hanno dimenticato proprio nessuno, nelle stanze, per i corridoi, negli angoli più nascosti hanno distribuito doni e sorrisi e, come ogni anno insieme ai loro e ai nostri Educatori hanno portato gioia nei reparti, dando sempre più importanza al sorriso.

ABBRACCI DON UVA PAZIENTI

A conclusione della gioiosa mattinata vi è stato uno scambio reciproco di auguri e regali di Natale, ricordando l’importanza di “donare” non solo beni materiali ma soprattutto sorrisi, abbracci, momenti di vita perché il dono è vita!

Grazie di ❤ a tutti per la meravigliosa giornata di Solidarietà.

(Valentina Cavallone Area Com US)