Truffa assicuzioni, arrestati 5 barlettani e 1 cerignolano

I Carabinieri della Stazione di Villa Castelli, a conclusione di attività d’indagine, scaturita dalla querela presentata da un avvocato del posto per conto di una compagnia di assicurazioni, hanno denunciato con l’accusa di fraudolento danneggiamento di beni assicurati:; un 59enne, un 53enne e un 58enne, i primi due di Palazzo San Gervasio (PZ) e il terzo di Potenza, per aver denunciato un falso sinistro stradale avvenuto il 6 giugno 2019 in Palazzo San Gervasio (PZ). Queste dieci persone hanno simulato gli incidenti e poi hanno richiesto rimborsi non dovuti alla compagnia assicurativa. Le attività investigative hanno portato a scoprire la truffa.