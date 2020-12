Gli effetti benefici del Succo di Melograno sono già noti fin dall’antichità. E ora arriva in Italia “Delvy” la prima spremuta integrale e interamente biologica made in Puglia.

E’ arrivato da qualche giorno sulle tavole degli Italiani il succo di melograno “Delvy – Natura pura“. Si tratta di un prodotto realizzato in Puglia, nel più piccolo comune del Parco Nazionale del Gargano (Rignano Garganico, Foggia).

E’ una vera spremuta di melograno, senza acqua e senza alcun tipo di conservanti. E’ stata ideata dall’azienda agricola Fratelli Del Vecchio e sta già andando a ruba.

Le proprietà del melograno (o melagrana).

Il melograno (o melagrana) è il frutto della Punica granatum, una specie della famiglia delle Lythraceae che si ritiene sia originaria della Persia. Attualmente il melograno è coltivato a scopo commerciale in vaste regioni dell’India, in Iran, nel Caucaso e nell’area mediterranea.

Quali sono le proprietà nutrizionali del melograno?

100 g della parte udibile del melograno apportano 63 Calorie ripartite come segue:

94% carboidrati;

3% proteine;

3% lipidi.

In particolare, 100 g di melograno contengono:

1,67 g di proteine;

1,17 g di lipidi;

18,70 g di carboidrati;

4 g di fibra;

10,2 mg di vitamina C;

0,60 mg di vitamina E;

16,4 µg di vitamina K;

236 mg di potassio;

36 mg di fosforo;

12 mg di magnesio;

10 mg di calcio;

3 mg di sodio;

0,35 mg di zinco;

0,30 mg di ferro;

0,158 mg di rame;

0,119 mg di manganese;

0,5 µg di selenio;

0,293 mg di niacina;

0,135 mg di acido pantotenico;

0,075 mg di piridossina;

0,067 mg di tiamina;

0,053 mg di riboflavina;

38 µg di folati.

Il melograno è inoltre una fonte di ellagitannini.

Quando non mangiare il melograno?

Il melograno può interferire con la carbamazepina, con i farmaci metabolizzati dal citocromo P450 2C9, 2D6 e 3A4, con gli ACE inibitori, con gli antipertensivi, con rosuvastatina, la tolbutamide e il warfarin.

Stagionalità del melograno

Il melograno è un frutto autunnale che matura a partire da ottobre.

Possibili benefici e controindicazioni del melograno.

Il melograno – così come spiegano i colleghi di Humanitas – è una buona fonte di fibre solubili e insolubili, che migliorano la digestione e contribuiscono a proteggere la salute dell’intestino. Si ritiene che conferisca inoltre benefici in termini di riduzione del peso, di controllo del colesterolo, di miglioramento delle difese immunitarie e della circolazione e di protezione dai tumori (in particolare da quello alla prostata e dai linfomi). Il suo consumo regolare è associato al contrasto dell’iperplasia prostatica benigna e del diabete.

Gli ellagitannini contenuti nel succo di melograno, come la granata B e la punicalagina, aiutano a contrastare l’azione di radicali liberi ed aiutano quindi a ridurre il rischio cardiovascolare.

Il melograno può scatenare reazioni allergiche ed è quindi sconsigliato mangiarlo nelle due settimane successive ad un intervento chirurgico.

I 10 effetti benefici sul corpo e la psiche.

Vediamo quali sono i 10 maggiori effetti benefici sul corpo umano e sulla psiche facendoci guidare dai consigli del portale “Al Femminile“.

1. Sono ricchi di potenti antiossidanti

La prossima volta che avrai sete, prova a bere del succo di melograno, grazie alle sostanze fitochimiche contenute, quali tannini e antociani, entrambi noti per la lotta contro il cancro, ridurre il rischio di aterosclerosi e rendere perfetta la tua pelle.

2. Aiutano la rigenerazione cellulare

Non solo il è melograno anti-infiammatorio naturale e ha un alto alto contenuto di acidi grassi essenziali, aiuta anche a promuovere la generazione cellulare e la riparazione della pelle. Tutto ciò lo rende uno dei pochissimi ingredienti naturali che possono realmente fare la differenza per il nostro aspetto (in tanti modi).

E’ stato dimostrato che i melograno può stimolare le cellule cheratinociti della pelle che contribuiscono la rigenerazione cellulare, rendendolo così un fantastico ingrediente anti-invecchiamento .

3. Aiuta a prevenire le malattie cardiache

Le proprietà del melograno sono anche note per ridurre le probabilità di un attacco di cuore e dell’ictus, mantenendo i vasi sanguigni in condizioni perfette. L’acido ellaico, il principale ingrediente antiossidante presente nel succo di melograno, non si trova in nessun altro luogo in natura ed è pensato per abbassare il colesterolo cattivo, una delle principali cause dell’insufficienza cardiaca.

4. Può aiutare a ridurre il rischio di cancro al seno

Un alimento che può aiutare il cancro in stallo? Sembra che i melograni possono fare la cosa giusta…

Gli ellagitannini sono polifenoli bioattivi che si trovano nei melograni. Questi polifenoli possono aiutare a prevenire la formazione delle cellule del cancro al seno attraverso l’inibizione dell’aromatasi. Il melograno è anche un adattogeno naturale, aumentando i livelli di estrogeni quando il corpo ne necessita, ma bloccando gli estrogeni più forti quando i livelli sono troppo alti Questa intelligenza innata di adattare la sua funzione per le esigenze del corpo è dei vantaggi incredibile di questo frutto straordinario.

5. Può risolvere i tuoi sbalzi d’umore

Sei emotiva, irritata e arrabbiata? Se soffri di sbalzi d’umore da sindrome premestruale o soffri di diserbi legati alla menopausa, il melograno ti aiuterà.

I Melograni contengono vitamine E e C, selenio e beta-carotene, utile per alleviare o ridurre le vampate di calore (soprattutto durante la menopausa ) e gli sbalzi d’umore.

6. Aiuta a mantenere le ossa forti

Consumare il melograno regolarmente può contribuire ad aumentare il livello di calcio, una notizia eccellente per le ossa!

E’ importante ottenere la giusta quantità di calcio al giorno, al fine di prevenire le malattie legate alla perdita di densità ossea come l’osteoporosi. Bere o mangiare melograni è particolarmente utile se la perdita ossea è dovuta ai cambiamenti dati dalla menopausa.

Questo perché i semi di melograno contengono estrogeni, l’ormone che durante la menopausa le donne perdono gradualmente a causa del depauperamento delle uova nelle loro ovaie .

7. Ti manterrà giovane!

Quando si tratta della cura della pelle, i melograni non mancano mai di stupire. Mentre aiutano a proteggere e a nutrire la pelle, i melograni aiutano anche a combattere i segni dell’invecchiamento con un pelle più giovane.

​Il derma (strato esterno della pelle) , è costituito da fibre di collagene ed elastiche. Le rughe che si verificano nel derma sono dovute alla degradazione di collagene ed elastina. La vitamina C è parte integrante della formazione del collagene permettendo alle proteine ​​di diventare più forti, e la buona notizia? Solo un melograno possiede il 48 per cento del valore giornaliero di vitamina C.

8. Può aiutare ad esfoliare la pelle

I semi di melograno schiacciati sono perfetti per l’esfoliazione! Perché non fare uno scrub fai da tte per viso e corpo con un po’ di zucchero? E ‘molto più facile di quanto si pensi…

Per aiutare ad eliminare le cellule morte della pelle basterà unire una purea di semi di melograno con olio di cocco e zucchero .

9. Aiutano a proteggere contro i danni UV

Grazie alla presenza di antiossidanti, tra cui gallico e ellagico , questo frutto ‘magico’ aiuta a proteggere la pelle contro i danni UVB, proteggendo le cellule del DNA dai danni dei radicali liberi .

Inoltre,i melograni contribuiscono ad evitare il cancro della pelle, gli effetti dell’invecchiamento cutaneo e anche aiutare ad alleviare i sintomi delle scottature.

10. Protegge il tuo cervello

I melograni aiutano il corpo e la pelle combattono i radicali liberi, prevenendo le malattie e nutrendo la pelle , ma possono anche fare molto anche per il vostro cervello proteggendolo contro le diverse malattie come il morbo di Alzheimer.

Vi abbiamo convinti? Tra qualche giorno “Delvy – Natura pura” sarà disponibile anche sul web (LINK) e nei principali canali commerciali di prodotti veramente biologici.