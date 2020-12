I Simboli di Natale VII (Natale 2020, giocare per farti baciare dalla fortuna)

Grazie per la partecipazione. Abbiamo inserito in apposito elenco tutti i partecipanti in ordine di iscrizione e risponderemo individualmente all’ indirizzo e_mail ricevuto. I premi non sono da capogiro ma è bello stare a casa e dialogare con il mondo come giocando a tombola con i nonni e vincere solo perché baciati dalla fortuna. Questo è anche Natale, dopo il “bambinello” e il pranzo con la famiglia.

Continua a giocare con noi, tanto è tutto gratis grazie ai nostri donatori sottoelencati (più facile di così!)

I doni:

UNA SPASETTA DI PESCI

ISCRIZIONE a. s. 2020/2021 alla Scuola dell’infanzia paritaria

quattro voucher da € 50 cad per il tagliando auto o sostituzione pneumatici

ingresso nel centro benessere (SPA) per due persone (senza trattamenti)

un maestoso albero di natale di cm 180

Confezione regalo cioccolatini LINDT con finestra led

10 gettoni lavanderia Self Service + 1 flacone di detersivo del valore di 5€ + 1 bomboletta spray deodorante / sanificante del valore di €6

UNA FOTO POSTER

Pizza da RE o pizza a scelta con birra

un centrotavola ornamentale

una stampa ingrandimento 30X45

una messa in piega

Si ringraziano le buone ditte di Manfredonia che ci hanno offerto i doni:

Pasticceria IMPERO _ Manfredonia – piazza G. Marconi, 15 – tel: 0884 581045

Le regole del gioco:

Tutti possono partecipare liberamente (e senza costo di alcun genere) inviando una e_mail alla redazione con i propri dati personali e il simbolo di Natale preferito;

di Natale preferito; Si può partecipare tutti i giorni, e una sola volta al giorno, dal 24 dicembre al 6 gennaio 2021;

Si aggiudicheranno i premi i partecipanti che avranno preferito i simboli uguali a quelli graditi ai donatori sotto elencati e sponsor del gioco;

(In pratica, se un partecipante preferisce i simboli di Natale già indicati dalle ditte che offrono i doni, si aggiudicano i premi offerti. Quindi è un gioco facile)

A parità di meriti, sarà determinante la data e l’ora di partecipazione (quindi non aspettate il 6 gennaio per indicare i Vostri simboli preferiti);

I doni verranno consegnati direttamente ai partecipanti e/o possono essere ritirati direttamente dalla sede dei donatori.

Buon Natale a tutti e che ogni desiderio venga esaudito

segreteria@statoquotidiano.it – g.defilippo@statoquotidiano.it – gshost@virgilio.it