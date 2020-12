Maltempo nel foggiano, Coldiretti: “Gelo per verdure e ortaggi”

Foggia, 27 dicembre 2020. Primi fiocchi di neve anche nel foggiano. Per l’organizzazione di categoria Coldiretti Puglia l’arrivo del repentino freddo anche in pianura che colpisce le coltivazioni invernali in campo come cavoli, verze, cicorie, radicchio e broccoli ma lo sbalzo termico improvviso ha inevitabilmente un impatto anche sull’aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra”.

Coldiretti Puglia osserva inoltre che il brusco cambiamento climatico in un 2020 che si è classificato fino ad ora come il quinto più caldo dal 1800, con una temperatura di quasi un grado superiore alla media storica (+0,96 gradi) sulla base dei dati Isac Cnr.

Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia spiega come “Il clima pazzo” stia “contribuendo a consumare il suolo per il 67,5% in contesti prevalentemente agricoli o naturali, depauperando pezzi di territorio e – aggiunge nelle conclusioni – deturpando il paesaggio, oltre ad impoverire il tessuto imprenditoriale agricolo pugliese”.

(i.m. per StatoQuotidiano.it, 27/12/2020)