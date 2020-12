Manfredonia. La storia. Giuseppe: “Mi sto ‘riprendendo’ dal Covid: è il momento dei ringraziamenti”

Per la Redazione di Stato Quotidiano

Manfredonia, 25.12.2020. Buongiorno a tutti, sono Giuseppe, ho 64 anni e sono di Manfredonia, sto cercando di riprendermi e grazie a Dio mi sto riprendendo dopo lo shock del Covid 19.

Una settimana da inferno, febbre da 38 a 41, due scatole di tachipirina non sono servite per ridurre la temperatura.

Mia moglie chiama il medico di famiglia e nel contempo la stessa avvisa l’USCA dell’ospedale di Manfredonia per farla intervenire urgentemente a casa mia per controllo e tampone.

Dopo neanche un’ora arrivano e mi controllano la saturazione che non supera 70. A quel punto gli stessi chiamano il 118 e neanche in 5 minuti sono a casa mia.

Alla mia veduta, la situazione era alto rischio di vita. Mi fanno il primo soccorso con flebo, ossigeno a volonta’, ma il valore della saturazione rimaneva invariata ne saliva anzi scendeva. Mi portano all’ospedale di Casa Sollievo e Sofferenza di San Giovanni.

Arrivo al Pronto Soccorso, dopo circa 3 ore di attesa in ambulanza, triage e tampone Positivo e esito ricovero “insufficienza respiratoria acuta in paziente con polmonite interstiziale da Sars Cov2 ipertensione arteriosa”(spacciato) giorno precedente io e mia moglie abbiamo fatto il tampone rapido presso un a struttura privata ed il risultato era Negativo (questo per confermare che in questo periodo qualcuno bleffa).

Mi portano in rianimazione ero tutto cosciente, tant’è vero che chiamai mia moglie e gli dissi che mi stavano spostando in altro reparto. In conclusione ha cambiato due reparti e mi ritrovo di nuovo in rianimazione. Passano 10 minuti e vedevo che i miei occhi si chiudevano da soli, chiamai i soccorsi e subito intervenuti io mi addormentai.

Dopo 5 giorni mi svegliai, e chiesi al personale sanitario del mio cellulare. Vidi una massa di medici e personale attorno a me non mi spiegavo il perché.

A quel punto chiamai mia moglie, non vedevo neanche che ora fosse, e mi rispose: “Pino che sorpresa, dove sei, come stai?” io gli dissi di stare bene e di non preoccuparsi, ero con il casco con ventilazione non invasiva, per fortuna ho un telefono di quasi ultima generazione che con il vivavoce riuscivo con tutto il casco a farmi sentire e sentire lei in modo metallico, il mio piccolo grande amore.

Dopo la rianimazione (ancora in pericolo di vita) mi portano al reparto di geriatria covid.

Oltre la rianimazione che non saprei descrivere l’assistenza e grande professionalità nel salvare vite umane, la geriatria per me e stata una catena umana ma non per me ma per tutti i 30/40 degenti ricoverati nel reparto.

Dopo 28 giorni arrivano le dimissioni dal medico di turno che era una dottoressa, non sapevo il cognome, ma sulla maschera che aveva in testa era scritto “Filomena” mi voleva bene e mi disse : “Giuseppe tra tre ora circa vai a festeggiare il Natale e casa tua, con i tuoi cari , sei guarito totalmente.”

Scoppiai a piangere e a braccia aperte come se la volesse stringere per abbracciare, la ringraziai per il grande lavoro che svolgono anche a rischio della loro vita e della mia seconda vita che mi hanno dato.

Un grandissimo ringraziamento va a tutta la mia famiglia;

a tutta la Casa Sollievo e della Sofferenza, agli operatori sanitari dai medici al dir.sanit. agli infermieri del reparto di geriatria covid, ed a tutto il personale del Pronto Soccorso, Rianimazione, Terapia Intensiva e il grande supporto morale della Psicologa che con grande professionalità svolgono con tanto amore ed infine al personale dell’USCA, del 118 e del mio medico di famiglia di Manfredonia”.

GRAZIE A TUTTI – Giuseppe V.