Meteo, maltempo nel Gargano: brusco calo temperature

(3bmeteo.com) DOMENICA: maltempo tra Puglia, Basilicata e Molise con precipitazioni sparse. I fenomeni assumeranno anche carattere nevoso sul Molise a partire dai 600-700 metri di quota, fin verso i 700-800 metri invece su Basilicata e Monti Dauni. Temperature in ulteriore diminuzione. Venti forti da NW con raffiche fino a 50-60 km/h lungo la costa Adriatica. Mare Adriatico agitato, mosso lo Ionio.

Commento del previsore puglia

MALTEMPO SU PUGLIA, BASILICATA E MOLISE CON BRUSCO ABBASSAMENTO DELLE TEMPERATURE, NEVE A QUOTE COLLINARI

l’arrivo di una perturbazione associata ad un brusco abbassamento delle temperature favorirà una fase di maltempo tra Puglia, Basilicata e Molise. Molte nubi con precipitazioni consistenti domenica, con anche delle nevicate fino a quote collinari su Basilicata e Molise. Nuova perturbazione in arrivo lunedì sera con maltempo martedì prossimo. Meglio poi a seguire per un San Silvestro e un Capodanno in compagnia del bel tempo sulle nostre regioni.