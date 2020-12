Quali date hanno fatto la storia di Foggia?

(LETTEREMERIDIANE). Sta per arrivare, in regalo per gli amici e i lettori, il calendario 2021 di Lettere Meridiane. Per il momento non vi anticipo niente, se non che sarà dedicato a Foggia, e che i diversi mesi saranno scanditi da fotografie non usuali della città, colta in momenti particolari, e nei suoi aspetti di maggiore bellezza.

Com’è già accaduto nelle passate edizioni, il calendario non ha soltanto lo scopo di farvi trascorrere l’anno circondati dalla bellezza, ma vuole offrire un contributo alla sedimentazione della memoria collettiva della città. Non solo un calendario, ma anche un diario, con l’indicazione delle date e delle ricorrenze più significative della storia cittadina.

Va detto che l’impresa è tutt’altro che semplice, quando si parla di Foggia, che soffre in maniera lancinante la crescente rarefazione della memoria collettiva e condivisa, semmai ne sia esistita una.

Il diario è stato compilato con l’aiuto di alcuni amici, tra cui Raffaele De Seneen, Tommaso Palermo e Giovanni Cataleta, i cui suggerimenti e contributi hanno integrato le mie scelte personali che, come tali, restano del tutto opinabili, emendabili, migliorabili.

Non ho potuto utilizzare il metro che altrove sarebbe risultato il più utile: partire dalle date più percepite come momenti topici dalla cittadinanza, dall’opinione pubblica. A scorrere quelle inserite nel calendario si ha anzi la dolorosa conferma della memoria corta dei foggiani, che sono riusciti a dimenticare (e di conseguenza a non valorizzare adeguatamente) personaggi come Maria Celeste Crostarosa e Antonio Silvestri o eventi straordinari come le ripetute apparizioni della Madonna dei Sette Veli.

Molti degli eventi riportati sul calendario e così pure della memoria negata riguardano la sfera religiosa. Non è per una mia particolare scelta culturale o devozionale. Che si sia credenti o meno, è un dato di fatto che gli eventi della fede hanno molto spesso incrociato la storia di Foggia.

Va detto pure che la Chiesa locale non si è particolarmente distinta nel custodirne la memoria, come essi avrebbero meritato, contribuendo al generale smemoramento, che rappresenta un problema cruciale in una città che si trova da anni in profonda crisi.

Per comodità dei lettori, raggruppo di seguito, ordinate cronologicamente da gennaio a dicembre, le 35 date pubblicate nel calendario. Che ne pensate? Sono poche? troppe? Aggiungereste qualche altra, o ne togliereste qualcuna?

La discussione è aperta. Commentate il post con le vostre osservazioni o suggerimenti di nuove date. In fretta, perché chiuderemo il 30 dicembre il calendario che poi regaleremo a lettori ed amici.

17 gennaio 1773 – Nascita di padre Antonio Silvestri

31 gennaio 1965 – Vittoria del Foggia sull’Inter

17 febbraio 1916 – Arrivo a Foggia di Padre Pio da Pietrelcina

21 marzo 1731 – Terremoto

22 marzo 1731 – prima apparizione Madonna dei Sette Veli

8 aprile 1731 – apparizione Madonna dei Sette Veli

18 aprile 1905 – eccidio di Foggia

24 aprile 1743 – apparizione Madonna dei Sette Veli

26 aprile 1743 – apparizione Madonna dei Sette Veli

26 aprile 1001 – apparizione madonna di Incoronata (ultimo sabato di aprile)

28 aprile 1898 – moti della fame

6 maggio 1845 – apparizione Madonna dei Sette Veli

10 maggio 1731 – apparizione Madonna dei Sette Veli

22 maggio 1854 – apparizione Madonna dei Sette Veli

28 maggio 1943 – primo bombardamento su Foggia

30 maggio 1844 – apparizione Madonna dei Sette Veli

31 maggio 1943 – bombardamento su Foggia

21 giugno 1943 – bombardamento su Foggia

28 giugno 1797 – Foggia Capitale, con le nozze tra Francesco di Borbone e Clementina d’Austria

15 luglio 1943 – bombardamento su Foggia

15 luglio 1837 – Liberazione dal Colera Madonna dell’Addolorata

20 luglio 1837 – morte di don Antonio Silvestri

22 luglio 1943 – bombardamento su Foggia

26 luglio 1805 – apparizione Madonna dei Sette Veli

5 agosto 1999 – istituzione dell’Università di Foggia

19 agosto 1943 – bombardamento su Foggia

25 agosto 1943 – bombardamento su Foggia

28 agosto 1867 – Nascita di Umberto Giordano

1 settembre 1991 – Esordio del Foggia di Zeman in serie A

9 settembre 1943 – bombardamento su Foggia

17 settembre 1943 – bombardamento su Foggia

13 settembre 1964 – esordio del Foggia in serie A

14 settembre 1755 – morte di Maria Celeste Crostarosa

11 novembre 1999 – crollo viale Giotto

12 novembre 1948 – Morte di Umberto Giordano

13 dicembre 1250 – morte di Federico II di Svevia