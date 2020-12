Foggia, 27 dicembre 2020. “Speriamo di aver tagliato il nastro di una nuova era, quella post COVID grazie al vaccino. L’augurio più sincero è che ad ognuno sia data il prima possibile questa opportunità e che tutti ne sappiano approfittare.” Lo scrive Pierluigi De Paolis, responsabile ufficio coordinamento Cure Primarie – dell’azienda sanitaria della provincia di Foggia poche ore dopo la somministrazione del primo vaccino.

“La prima vera arma contro questo mostro invisibile è arrivata. Un atto di fiducia e speranza verso tutta la gente che deve credere nel nostro lavoro e in quello che potremo fare per combattere e vincere contro il Covid-19. La storia della Medicina ha scritto una nuova pagina, sono onorato di averne fatto parte. Ringrazio chi ha collaborato volontariamente con me ad assicurare l’assistenza e l’emergenza. Non fermiamoci e andiamo avanti. Abbiate sempre fiducia dei progressi della scienza e non perdete mai la speranza”. Dario Galante, Direttore Anestesia e Rianimazione presso ASL FG.

Teresa Santantonio, direttrice dell’UOC di Malattie Infettive, subito dopo il vaccino, intervistata dalla tv locali: “Un privilegio essere stata fra i primi essere stata vaccinata. Se vogliamo uscire da questa pandemia tutti dobbiamo vaccinarci, i vaccini come sapete sono utilissimi, dobbiamo fare una seconda dose e per essere protetti dobbiamo aspettare almeno una settimana dalla seconda dose. Questo vaccino è molto efficace, protegge al 90 %, i vaccini hanno fatto sempre bene all’umanità e grazie ad essi è andata sempre avanti”.