Vaccinazione anti Covid per medico e infermiere 118 di Manfredonia (foto)

(statoquotidiano, ore 13.35). Manfredonia, 27 dicembre 2020. Come anticipato, stamani la prima somministrazione “simbolica” di 60 dosi di vaccino anti-COVID a cura dell’ASL Foggia, effettuata dalle squadre di vaccinatori della ASL in 4 differenti postazioni dislocate sul territorio provinciale.

Manfredonia ha risposto “presente” alla vaccinazione.

Sono stati infatti vaccinati un medico e un infermiere del 118 di Manfredonia: il medico è il dr. Giacomo Caracciolo, l’infermiere il sig. Giuseppe Cursio. La vaccinazione è avvenuta presso il Dipartimento di Prevenzione: U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica (SISP) – ASL Foggia – via Pavoncelli.

“Vaccinarsi è un atto di responsabilità nei confronti della collettività”, ha detto a StatoQuotidiano il dr. Caracciolo. “Con orgoglio, in questa storica giornata di vaccinazione contro un nemico invisibile, cerchiamo di rappresentare tutti gli operatori sanitari che con noi sono stati in prima linea durante questa pandemia. Al contempo, non dimentichiamoci di rispettare il distanziamento, di indossare la mascherina e lavarci spesso le mani“.

Si ricorda come il vaccino è stato inviato con mezzi aziendali, dotati di strumenti per l’idonea conservazione oltre ad un sistema di monitoraggio della temperatura, nelle sedi individuate sul territorio:

1. Centro vaccinale SISP ASL FG, p.zza Pavoncelli n.1 – Foggia (30 dosi);

2. RSA nel P.T.A. di S. Marco in Lamis, via Sannicandro – S. Marco in Lamis (10 dosi);

3. P.O. di San Severo, viale 2 Giugno – San Severo (10 dosi);

4. IRCSS “Casa Sollievo della Sofferenza”, viale dei Cappuccini – S. Giovanni R.do (10 dosi).

I primi operatori sanitari della ASL ad essere vaccinati sono stati: un Dirigente Medico del Servizio di Igiene Pubblica, un Assistente Sanitario e una Infermiera, tutti componenti delle squadre di vaccinatori. Quindi: gli altri vaccinatori; alcuni operatori sanitari del 118 e delle U.S.C.A.; il direttore del Servizio di Igiene Giovanni Iannucci; il presidente provinciale dell’ordine dei Medici Alfonso Mazza; la coordinatrice delle U.S.C.A. Maria Cassanelli; il referente aziendale dei Medici di Medicina Generale Pierluigi De Paolis; il referente aziendale dei Pediatri di Libera Scelta Pasquale Conoscitore.

Negli ospedali saranno vaccinati gli operatori sanitari impegnati nei reparti COVID, mentre nella RSA di San Marco in Lamis anche alcuni ospiti.