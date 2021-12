Manfredonia, disposta la convocazione del Consiglio Comunale

Manfredonia (Foggia), 27/12/2021- Il Presidente del Consiglio Comunale Giovanna Titta ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Comunale, del vigente Regolamento del Consiglio e dell’art. 38 comma 5 del DLgs n. 267/2000, dispone la convocazione del Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione per martedì 28 dicembre 2021 alle ore 16,00, e in seconda convocazione per mercoledì 29 dicembre 2021 alle ore 16,00 nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico per la trattazione dell’accapo posto al seguente: