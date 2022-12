Statoquotidiano.it, Manfredonia (Fg), 27 dicembre 2022 – Volge al termine, per il Manfredonia Calcio, l’annata calcistica 2022. Un anno, ad onor del vero, tutto sommato positivo, avendo ottenuto, nella passata stagione, un quarto posto in classifica che, senza la discutibile soppressione dei playoff, avrebbe significato la disputa dei playoff.

Il tempo di rifiatare ed ecco che riparte la stagione sportiva 2022-2023. La gestione tecnica ed economica del Manfredonia, viene affidata a Giuseppe Di Benedetto, facoltoso imprenditore della Bat che ne diventa anche Presidente. Coerentemente con quanto dichiarato e promesso nella prima conferenza stampa <vogliamo tornare in serie D>, allestisce, avvalendosi di uno staff tecnico tra i migliori della categoria, un’organico di alto profilo tecnico, con un DNA vincente.

I risultati, sin’ora ottenuti, sono perfettamente in linea con le previsioni estive: disputare un campionato di vertice e lottare su tutti i fronti primeggiando. Al primo giro di boa, il Manfredonia, vi è giunto come campione di inverno con 33 punti in classifica oltre ad essere in finale di coppa Italia Eccellenza nella quale affronterà il Manduria.

Le due gare di coppa si disputeranno rispettivamente quella di andata il 15 gennaio ed il ritorno a Manduria il 5 febbraio. Il Manfredonia, purtroppo, non potrà disputare la finale di andata allo stadio Miramare, poiché, i lavori di sostituzione del manto erboso, sono inspiegabilmente sospesi da mesi né è stato sin ora possibile comprendere quando verranno portati a compimento.

Ormai, come si suol dire: non ci crede piu nessuno. Qualche flebile speranza di ritorno allo stadio Miramare, potrebbe essere coltivata per la disputa dei playoff ma solo perché spirerebbe il termine ultimo di esecuzione dei lavori come da convenzione. I soddisfacenti risultati, sin qui ottenuti dal Manfredonia Calcio, non vanno considerati affatto scontati ed assumono rilevanza se solo si considera che la squadra ha dovuto allenarsi e giocare tra Trani, Monte Sant’Angelo, Molfetta e San Ferdinando.

In sostanza, si è giocato sempre in trasferta, lontano dall’affetto e sostegno delle migliaia di tifosi che riempivano lo stadio Miramare, soprattutto, negli anni in cui venivano disputati campionati di vertice e questo attuale, naturalmente, tale è.

Tornando alla finale di andata del 15 gennaio, trattandosi di un evento eccezionale e storico, proporrei lo stadio Zaccheria, come sede della disputa della finale della gara di andata. Sarebbe una soluzione suggestiva, avendo il Manfredonia Calcio, giocato in passato contro il Foggia nel campionato di Serie D. Ricordo indelebili di quella gara soprattutto per la grande affluenza di tifosi sipontini a sostenere i Delfini sugli spalti dello Zaccheria. Potrebbe essere una finale spettacolare con almeno 5000 presenze sugli spalti tra tifosi sipontini, locali ed ospiti.

Una possibilità da valutare concretamente, soprattutto per riportare allo stadio tutti coloro che amano il Manfredonia Calcio e che per mere questioni logistiche, non potendo raggiungere San Ferdinando, quest’anno hanno dovuto rinunciare ad assistere de visu alle partite di calcio dei loro beneamati.

Se una partita di prima categoria, quella giocata contro lo United Sly di qualche anno fa ha realizzato oltre 3500 spettatori paganti, è plausibile pensare che una finale di coppa Italia di Eccellenza, con due squadre blasonate pugliesi, quali sono il Manfredonia ed il Manduria, possa realizzare numeri ancora più importanti grazie ad evidente fattore aggiunto rappresentato dalla spettacolarità ed imponenza dello stadio Zaccheria, un vero salotto del calcio. Non ci resta che sperare nell’ennesimo regalo del Presidente Di Benedetto.

A cura di Antonio Castriotta