Libera Scirpoli: “Niente e nessuno potrà scalfire l’onorabilità della mia famiglia. Ecco perchè” (VD)

STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 22 dicembre 2022. “Non ho alcun ruolo nell’Amministrazione comunale del sindaco Gianni Rotice. Ho un mio lavoro e ne vado fiera. Il mio rapporto con la mia famiglia è bellissimo. Sono il frutto di quello che è mio padre, se amo la politica è grazie a lui e a mio zio. Niente e nessuno potrà scalfire l’onorabilità della mia famiglia. Mio fratello Francesco sta pagando per i suoi errori ed è detenuto da 4 anni. Per il resto, i procedimenti stabiliranno quanto è successo, idem per le dichiarazioni dei pentiti. La Giustizia farà e deve fare il suo corso. Il mio futuro? In politica, il mio dna, la mia passione, il mio motore interiore“.

Intervista esclusiva di StatoQuotidiano.it con la dottoressa Libera Scirpoli di Mattinata, già segretaria del PD di Mattinata (fino all’ottobre 2017), attuale compagna del sindaco di Manfredonia Gianni Rotice, sorella tra l’altro di Francesco Scirpoli, 40enne di Mattinata, alias il ‘lungo’, presunto capo del clan Lombardi – Ricucci – La Torre, come riferito in un recente interrogatorio dal collaboratore di giustizia, il 47enne di Mattinata, Antonio Quitadamo, alias ‘Baffino’, fratello di Andrea, anch’egli pentito.