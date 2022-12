Foggia, 27 dicembre 2022 – “Da tutte le parti del mondo se non ci sono le condizioni per volare, non si parte, la sicurezza prima di tutto, chi si lamenta come è successo ieri da parte di uno/due passeggeri facendo solo allarmismi, mi fa capire il perchè negli anni la Capitanata non si è mai sviluppata a dovere, non bisogna lamentarsi ma capire e valorizzare ciò che si ha“.

Inizia così il commento di Sergio Venturino, presidente del Comitato Vola Gino Lisa, dopo le polemiche scaturite dal mancato decollo di ieri causa nebbia.

“Il meteo di ieri non permetteva il decollo indipendentemente dalle strumentazioni possedute a terra. Qualcuno ha parlato di ILS, che a Bari c’è, a Brindisi c’è e a Foggia no, vero, peccato l’ignoranza di non sapere che questo strumento si usa in atterraggio e non in decollo.

A volte sembra che ci piace distruggere. Se vuoi risolvere un problema, affrontalo, capiscilo e poi vai da chi il problema può risolverlo.

Conosco l’incazzatura di quando non si parte, personalmente sono stato anche il 24 di dicembre in aeroporto ma l’aereo ha i suoi limiti, come il treno ha i suoi come la nave ha i suoi.

Aspetto cosa mi comunicherà la compagnia Lumiwings sull’assistenza che ha riservato ieri ai passeggeri. perchè sono abituato ad ascoltare la controparte”, aggiunge il presidente del comitato.

GINO LISA, FOGGIA ph enzo maizzi

Il presidente è risultato molto duro riguardo ad alcuni commenti negativi che continuano a riguardare la questione aeroporto.

“Comunico ai miei amici di fb che da oggi ho deciso di bannare e cancellare i commenti di tutti i negativi di questa città e non solo. Una cosa è suggerire, raccontare, diverso è amare la distruzione di quel poco che si è creato.

Se continuiamo così la compagnia alla prima altra offerta va via e sarete tutti contenti finalmente di tornare a volare da Bari”, conclude Sergio Venturino.