Manfredonia, Comune: anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2023 per 10.887.933,67 euro

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 27 dicembre 2022. Con recente delibera, la Giunta comunale di Manfredonia ha deliberato di autorizzare il ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2023 entro il limite massimo dei 3/12, pari a Euro 10.887.933,67 con la Banca Popolare di Milano – Tesoreria comunale.

E’ stato dato atto che l’anticipazione indicata non eccede il limite dei 3/12 di cui all’art. 222 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. La presente deliberazione integra fino al termine dell’anticipazione, la convenzione in essere per servizio di tesoreria. L’effettiva attivazione dell’anticipazione di Tesoreria è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: – necessità di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa; – prioritario e completo utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, di cui all’art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000; – specifica richiesta da parte del Servizio Finanziario dell’Ente.