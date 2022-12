Manfredonia, via libera dal Ministero per lavori sulla SS89 “Garganica”

MANFREDONIA (FOGGIA), 27/12/2022 – (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) Cipess: fonti Ministero Infrastrutture, ok a pacchetto risorse da 4,55 ml.

“Fra le nuove opere in particolare – indica il Ministero guidato da Salvini – si segnalano: in Lombardia, la realizzazione della Variante di Edolo sulla SS42 per un valore totale dell’opera di oltre 136 milioni di euro; in Molise i lavori di collegamento tra il bivio di Pesche al km 181,500 della SS17 ‘Dell’Appennino Abruzzese e Appulo Sannitico’ e il Lotto 1 della SSV Isernia-Castel di Sangro, del valore di 175 milioni di euro;

in Puglia i lavori di completamento del terzo lotto (stralci 2 e 3) dell’Itinerario Bradanico-Salentino della strada statale 7 ter ‘Salentina’, nel tratto compreso tra la SSV Taranto-Grottaglie e Manduria, in provincia di Taranto, per un totale di oltre 35 milioni di euro; lungo la SS16 i lavori di adeguamento nel tratto compreso tra San Severo e Foggia per un importo totale di oltre 181,5 milioni di euro; lungo la statale 89 ‘Garganica’ lavori di realizzazione della viabilita’ da Manfredonia (km 172,000) all’Aeroporto militare di Amendola (km 186,000), per un totale di oltre 177 milioni di euro”.