Polar Express, il treno magico in viaggio verso il Polo nord e la magia di Babbo Natale

(GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO), 27 DICEMBRE 2022 – Questo pomeriggio, alle 16.20 si Italia 1, «Polar Express, diretto da Robert Zemeckis.

A Grand Rapids, nel Michigan, nella notte della vigilia di Natale, un bambino, non credendo a Babbo Natale, rimane sveglio per vedere se saranno i suoi genitori a mettere i regali sotto l’albero. Mentre è ancora in trepidante attesa, all’improvviso una gigantesca locomotiva a vapore appare davanti ai suoi occhi. Quando il piccolo esce in strada per andarla a vedere da vicino, capisce che si tratta del Polar Express, un treno che viaggia in direzione del Polo Nord. Inizialmente titubante, il ragazzo alla fine si decide a saltare a bordo proprio mentre il treno è in partenza. Una volta nella carrozza, tra tanti bambini come lui, il ragazzino incontra una bambina vivace e Billy, che inizialmente aveva rifiutato di salire a bordo. Quando nota che la ragazzina ha dimenticato il suo biglietto non perforato nel sedile accanto al suo, cerca di restituirglielo, ma il vento lo soffia fuori dalla finestra.

Dopo un lungo viaggio per aria, rientra nel treno, ma nel frattempo il conducente, accortosi della mancanza del biglietto, accompagna la ragazza nella parte posteriore della locomotiva. Il ragazzo recupera il biglietto e si precipita sulla carrozza ristorante in cerca del conducente. Salendo sul tetto, poi, incontra un un misterioso avventuriero che gli offre il caffè e che discute con lui in merito all’esistenza di Babbo Natale. L’avventuriero scivola con il ragazzo lungo la cima del treno, verso il vagone del carbone, dove il signore scompare misteriosamente. Quando si arriva al Polo Nord, il conduttore annuncia che uno dei passeggeri sarà scelto per ricevere il primo regalo di Natale dallo stesso Babbo Natale.