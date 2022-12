Ragazza di Manfredonia con tumore al cervello chiede aiuto: parte raccolta fondi

MANFREDONIA (FOGGIA), 27/12/2022 – “Come forse già sapete, mi è stato diagnosticato un grosso tumore al cervello (glioma di grado 3) questo 24 novembre a Montreal in Canada dove vivo dal 20 Giugno. Sono stata operata il 30, i chirurghi sono riusciti a rimuovere il 70% del tumore. Per il 30% restante, sono attualmente in attesa del referto del patologo per iniziare un trattamento di chemioterapia e radioterapia”. Lo scrive sul sito gofundme.com Rackele Prencipe, oridinaria di Manfredonia (Foggia).

“Al momento non ho accesso al RAMQ, (sicurezza so ciale in Quebec) perché sono francese residente temporaria in Canada”, aggiunge. “Ho un’assicurazione privata che ha coperto le spese fino ad ora ma non coprirà il resto perché mi offre di tornare in Francia per il resto così possono rompere il mio contratto con loro ma ho rifiutato perché non voglio perdere il mio contratto perché perderei la possibilità di tornare in Canada dopo perché nessun’altra assicurazione vorrà assicurarmi. E poi la mia vita è qui con il mio fidanzato che lui è quebecchese. Per il momento devo aspettare i risultati in ogni caso, ma nel frattempo, devo testare la mia fertilità e far prelevare degli ovociti per assicurarmi di poter un giorno avere dei figli poiché i trattamenti potrebbero alterare la mia fertilità”.

“Purtroppo, questa spesa sarebbe interamente a mie spese e costerebbe circa 6.000 dollari CAD quindi più o meno 4500 euro. Purtroppo non ho più una fonte di reddito al momento e quindi mi rivolgo a voi amici e parenti, se poteste aiutarmi in questa difficile prova” conclude.