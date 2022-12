StatoQuotidiano Awards: i migliori 10 sportivi di Capitanata del 2022

StatoQuotidiano.it Manfredonia, 27 Dicembre 2022. L’anno 2022, dopo la pausa forzata per la pandemia da Covid 19, è stato un anno di intense emozioni sportive. Momenti unici che hanno fatto gioire e deluso tanti appassionati delle varie discipline.

Un viaggio durato 12 mesi indimenticabili, con la macchia della seconda assenza consecutiva, della nostra Nazionale ai mondiali di calcio appena terminati in Qatar.

Anche la provincia di Foggia ha messo in mostra talenti e compagini capaci di far parlare di sé in giro per il Paese. Traguardi notevoli e prestigiosi che stiamo per mettere in archivio e che Stato Quotidiano, da un’idea lanciata lo scorso anno, ha pensato di celebrare nuovamente, per evidenziare i 10 sportivi di Capitanata, che, a nostra discrezione, si sono distinti nel panorama nazionale.

10) Alessio Mustaccioli: giovanissimo nuovo campione italiano di nuoto nei 50 stile libero. Il ragazzo lucerino, ancora quattordicenne ha conquistato il titolo con un tempo straordinario, ad un solo centesimo dal record italiano di categoria, in una disciplina in cui l’Italia sta proponendo campioni e talenti in grado di primeggiare a livello mondiale, sia in vasca corta che in quella tradizionale. Un esempio di sacrificio e passione per lo sport.

9) Pallavolo Cerignola Femminile: Grande stagione per la compagine ofantina che ha dominato il campionato di serie C, e conquistato la promozione in serie B2. Si chiude un anno solare strepitoso per le fucsia di mister Valentino, dopo un anno di imbattibilità casalinga, interrotta solamente dall’incidente di percorso occorso con Francavilla, con all’orizzonte un 2023 foriero di altrettanti successi.

8) Cestistica San Severo: La società sanseverese massima espressione del movimento cestistico provinciale, da anni è una solida realtà. I gialloneri continuano nel costante percorso di crescita, che ha consentito la permanenza nella serie A2 della pallacanestro, con l’ambizione di approdare al girone unico nazionale, previsto dalla riforma federale, nelle prossime annate sportive.

7) Matteo Troiano: En plein del ciclista sipontino al 5° campionato nazionale CSI amatoriale, nello splendido salotto di Porto Recanati. Il corridore manfredoniano, della Free Bike Foggia, ha conquistato tutte le maglie in palio, trionfando nella crono singola, la crono di coppia con Matteo Notarangelo e la gara su strada, della tre giorni marchigiana. Troiano aggiunge questi trionfi alla maglia di campione nazionale CSI di mediofondo e al campionato regionale pugliese.

6) Pietro Basta: Esordio storico, il 20 novembre 2022, per il talento del basket sipontino, prodotto del vivaio della Webbin Angel Manfredonia. Il cestista, classe 2004, è entrato in pianta stabile nella blasonata Happy Casa Brindisi Junior e ha debuttato in serie A1, agli ordini di coach Vitucci nel match contro Carpegna Prosciutto Pesaro. Impegno e dedizione sul parquet possono regalare un futuro denso di soddisfazioni al giocatore manfredoniano.

5) Cus Foggia: Voce grossa del Centro Universitario Sportivo foggiano agli scorsi Campionati Nazionali Universitari, con ben 7 medaglie conquistate. I 4 bronzi rispettivamente da Alessandro Fierro (Giavellotto), Federica Triunfo (Salto con l’Asta), Davide Caliendro (Peso), Arnaldo Piserchia (Sciabola Maschile). I 3 ori di Francesca Semeraro (Salto con l’Asta), Francesco Pio Iandolo (Fioretto Maschile), Gaia Pia Carella (Sciabola Femminile). Successi che inequivocabilmente mostrano il livello di eccellenza del centro sportivo del presidente Claudio Amorese.

4) Fabio Gallo: Il tecnico di Bollate, nell’arco di due mesi e mezzo, ha totalmente cambiato l’inerzia della compagine rossonera, a suon di risultati e prestazioni. Il mister subentrato a Boscaglia si è rivelato il vero valore aggiunto dello scorcio finale di 2022, che ha consentito ai satanelli di giungere alla semifinale di prestigio con la Juve Next Gen (in programma a gennaio 2023) e di risalire la classifica in piena zona play off. Il condottiero ha regalato un rinnovato entusiasmo a tutto l’ambiente foggiano, fattore che potrebbe rivelarsi determinante per il conseguimento degli obiettivi stagionali.

3) Manfredonia Calcio: Il sodalizio biancoceleste del patron Giuseppe Di Benedetto, partito con i “galloni” di favorito del torneo di Eccellenza Pugliese, sta strabiliando. Primo posto in classifica e finale storica di Coppa Italia, da disputarsi con l’ostico Manduria. Tutto ciò, nonostante enormi difficoltà logistiche, visti i perduranti lavori per il rifacimento del manto sintetico del Miramare. La squadra di De Candia, praticamente sempre in trasferta, e orfana del caloroso pubblico sipontino, sta facendo emergere la qualità della struttura societaria sia dal punto di vista organizzativo che tecnico. La città del Golfo sogna antichi fasti con la squadra del cuore.

2) Martina Criscio: L’olimpionica foggiana è ripartita dopo le non esaltanti prestazioni dei giochi di Tokyo 2021. La schermitrice, classe 94, nel Gran Prix di Orleans si è presa la scena salendo sul gradino più alto del podio in coppa del Mondo, nella sciabola, battendo in finale la francese Manon Apithy- Brunet. Un grande trampolino di lancio verso Parigi 2024.

1) Audace Cerignola: Il 2022 sarà sicuramente segnato negli almanacchi del calcio cerignolano. La squadra gialloblù conclude un anno solare grandioso. Una serie D dominata e mai veramente in discussione, vinta con pieno merito, la promozione in serie C, dopo 85 lunghissimi anni. Uno scorcio di torneo da matricola terribile, che ha consentito agli uomini di mister Pazienza e del presidente Grieco di trovarsi al giro di boa, in quinta piazza, oltre le più rosee aspettative, con la ciliegina sulla torta del derby storico vinto in rimonta allo Zaccheria, dal 2-0, al 2-3 con un Monterisi in festa al ritorno dei propri beniamini.

(immagini dai siti di riferimento, della fonte a cui si rimanda).

A cura di Antonio Monaco. Manfredonia, 27 Dicembre 2022