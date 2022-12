XXVI Mostra del Presepe dell’Associazione Italiana “Amici del Presepe” di Manfredonia

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 27 dicembre 2022. Col patrocinio del Comune di Manfredonia, della Regione Puglia, e con il contributo delle varie Imprese e Attività commerciali cittadine, alla presenza del sindaco, ingegner Gianni Rotice, e don Antonio Di Candia, assistente ecclesiastico dell’AIAP, benedicente, e di Autorità civili e religiose, si è inaugurata, il giorno 8 dicembre 2022, presso il Salone del LUC ” Peppino Impastato”, la XXVI Mostra del Presepe, allestita dall’Associazione Italiana “Amici del Presepe” di Roma, sezione di Manfredonia.

Le opere presepiali presentate sono complessivamente assai pregevoli, approntate con diverse tecniche e materiali svariati per ambientazioni artisticamente suggestive, che si lasciano più volte ammirare da parte dei numerosi visitatori nel magico incanto del clima natalizio, nel giubilo crescente per la Santa Nascita del Santo Bambinello nella Notte Santa dallo stellato colmo di Angeli svolazzanti osannanti.

Si diceva delle belle opere, che hanno certificato la sapiente bravura artistica dell’Associazione. E vi scorgo, in rassegna, l’incantevole opera di Antonio Marzullo, che ha collocato la Natività dentro spelonche, con segni laterali di stalagmiti, dalle quali, in precisa profondità prospettica, si apre un suggestivo paesaggio montuoso, avvolto nell’appena dorata luce nel rosa antico dell’alba.

In uno stallaggio, poi, la sontuosa, oleografica Natività del presepista Marcello Castigliego, nel tepore degli animali, l’Angelo in estasi adorante, e una celestina profondità diffondersi nel paesaggio collinare.

Anche la creazione di Domenico Stelluti affascinante, in stile arabo, con la Natività in un fabbricato mattonato, che si apre, con una bella bifora, verso un paesaggio rupestre, avvolto da luci sospese fra il celestino e il rosa antico in un’aura fiabesca. In rassegna, poi, la bella opera di Domenico Santoro, collocata in un fabbricato ad archi imponenti, al cui centro, in esecuzione araba, San Giuseppe in adorazione del Sacro Grembo, alle cui spalle, da una bifora, una donna in visione contemplativa, con all’intorno animali domestici gironzolanti. In rassegna, ancora, l’opera di Saverio Magno, ambientata in un grazioso paesaggio montuoso con statuine ben postate, in una delicata composizione naif. L’opera di Iolanda D’Errico in un fabbricato ad archi comunicanti, al cui lato è situata una suggestiva Natività, dall’Angelo annunciante, al retro della Quale vigila una luce fiammeggiante. La composizione di Francesco Paolo Castrignano, immaginata, in stile arabo, è posta in ambientazione marinaresca fra reti e tramagli.

Postata più dietro splende la Natività. Matteo Stelluti ha collocata, ad esecuzione araba, in un androne signorile, la Natività, in un’umile capanna, alla cui destra troneggia il seicentesco pozzo del Chiostro Comunale con finestre, in alto, illuminate rosseggianti, Lidia Piccolo ha posta la Natività alla base di un ben alto fabbricato, fatiscente nella penombra, a risaltare sulla verticalità dell’altezza.

L’opera di Antonio Borgia si staglia in un caseggiato di pietre grosse, con portoni e balconi, alla cui base vi è, in una greppia di paglia, la Natività, interpretata nella sua originale povertà, con l’Angelo vigilante e il pastore col suo gregge incantato.

Architetture certosine, anche, poi, nell’opera di Giuseppe Barreca, che ha costruito su due livelli. Sul primo sottostante la Sacra Spelonca dell’Arcangelo Michele, con ingresso, a scalinata girante, del Santuario addentrandosi fino al Sacro Altare. Sul secondo, a livello stradale, l’ingresso e il campanile ottagonale, in stile romanico, e caseggiato e palazzi adiacenti affacciarsi sulla strada. Progetto eseguito con passione.

Ed ora infine, la grandiosa opera dell’ANFFAS, immaginata con un barcone, stipato di migranti multirazziali, fra le onde, nel notturno azzurrognolo, indirizzarsi, nell’estasi della Speranza, col la prua diretta, in navigazione felice, verso una Luce lontana, quella della rassicurante Natività. Davvero una esecuzione creativa in ottica di fratellanza universale. Ci piace, a conclusione, menzionare i presepi allestiti dalle scolaresche del Sacro Cuore, sotto il tutoraggio dei soci dell’AIAP di Manfredonia, allo scopo di diffondere e inculcare nelle giovani generazioni l’amore e la passione per l’arte presepiale. E, a rafforzare tale speranza di trasmissione, sono stati organizzati anche alcune dimostrazioni di laboratorio, mirate all’insegnamento del taglio del polistirene per farne pietre e mattoni, e così alzare fabbricati e caseggiati da inserire nei vari paesaggi di opere presepiali. Dimostrazioni di laboratorio aperte a tutti, durante il pomeriggio, nella sala Mostra del Presepe, che ha registrato una soddisfacente partecipazione.

Così, la XXVI Mostra del Presepe, con laboratori didattici e tutoraggio a scolaresche, si presentata, nel suo complesso, del tutto soddisfacente, sia per le pregevoli opere presepiali realizzate dall’Associazione, sia per tutte le attività collaterali, mirate alla diffusione dell’arte presepiale.

A cura di Lorenzo Prencipe