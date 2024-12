Michielin, Cremlino, Orchestre: ecco la notte del 31 dicembre in Capitanata

La provincia di Foggia si prepara a celebrare la notte di San Silvestro con un’ampia gamma di eventi per accogliere il 2025, spaziando dai concerti in piazza alle serate in locali esclusivi, garantendo intrattenimento per tutti i gusti.

Capodanno in Piazza a Foggia

Il tradizionale “Capodanno in Piazza” animerà Piazza Cavour, di fronte alla Villa Comunale, grazie alla collaborazione tra il Comune di Foggia, la Regione Puglia e Telenorba. La serata, con ingresso gratuito, inizierà alle 21:30 e vedrà protagonista Francesca Michielin, seguita da un DJ set che accompagnerà il pubblico fino a tarda notte. L’evento sarà trasmesso in diretta su Telenorba.

San Giovanni Rotondo: musica con Il Cremlino

A partire dalle 22:30, Piazza dei Martiri a San Giovanni Rotondo si trasformerà in un palcoscenico vibrante con un DJ set d’apertura. Il momento clou sarà l’esibizione, dalle 00:30, dello special guest Il Cremlino, celebre artista emerso da XFactor, che regalerà un inizio d’anno all’insegna della musica e dell’energia.

Peschici: festa tra musica e spettacolo

Il Comune di Peschici annuncia l’evento “Capodanno in Piazza Pertini”. A partire dalle 23:30, il nuovo show “Mega Beats – i Ricordi che non Ricordi” offrirà un’esperienza unica con visual, coreografie, mascotte e gadget. La serata culminerà con spettacolari giochi pirotecnici e un’atmosfera di festa che coinvolgerà residenti e turisti.

Vieste: Roberto Ferrari accende la festa

A Vieste, l’appuntamento è lungo Corso Lorenzo Fazzini dalle ore 23:00. La città sarà animata da musica e intrattenimento con ospiti d’eccezione come Roberto Ferrari, noto conduttore di Radio Deejay, e i DJ locali Gabriel, Peko e Gabrielino. Un evento che promette di far ballare e divertire il pubblico fino alle prime ore del 2025.

San Severo: Concerto di Capodanno

Anche altri comuni della provincia di Foggia stanno organizzando eventi per celebrare l’arrivo del nuovo anno. Ad esempio, San Severo ospiterà il Concerto di Capodanno dell’Orchestra Sinfonica ICO Suoni del Sud presso il Teatro Comunale il 1° gennaio 2025.

Per chi preferisce festeggiare in un ambiente più intimo, numerosi ristoranti, hotel e discoteche nella provincia di Foggia offrono pacchetti speciali per il cenone e il veglione di Capodanno. Ad esempio, il sito “Capodanno Foggia” propone offerte per cenoni in hotel adatti a coppie e famiglie, con possibilità di pernottamento e intrattenimento musicale. Si consiglia di verificare la disponibilità e prenotare con anticipo, soprattutto per gli eventi con posti limitati. Inoltre, è opportuno controllare eventuali aggiornamenti o variazioni nei programmi attraverso i canali ufficiali dei comuni o delle strutture ospitanti. La provincia di Foggia offre una varietà di opzioni per accogliere il 2025 in allegria e compagnia, garantendo un’esperienza memorabile per residenti e visitatori.

a cura di Daniele Catalano