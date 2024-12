Foggia: il Movimento 5 Stelle organizza una cena solidale per chi è in difficoltà - Fonte Immagine: Movimento 5 Stelle Foggia Facebook

Un Natale all’insegna della solidarietà e della vicinanza a chi vive momenti di difficoltà. Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle Foggia chiuderà l’anno con un’iniziativa concreta: una cena solidale dedicata a chi ha più bisogno.

L’appuntamento è fissato per venerdì 27 dicembre 2024 presso la struttura di Bethel Italia, in Viale Virgilio 7. L’evento, realizzato in collaborazione con l’ente di beneficenza riconosciuto dalla Prefettura, vedrà gli attivisti e le attiviste del Movimento in prima linea nell’acquisto, preparazione e servizio dei pasti.

“Il Natale non è un momento sereno per tutti”, spiegano dal Movimento. “Ci sono persone che affrontano la solitudine o la difficoltà di mettere in tavola un pasto caldo. La politica, per noi, è innanzitutto servizio alla comunità, soprattutto verso chi non ha voce”.

L’iniziativa mira a offrire non solo cibo, ma anche conforto e calore umano. “Crediamo che la solidarietà sia il collante di una comunità giusta e unita. Anche un piccolo gesto può fare la differenza”.

Chiunque voglia contribuire o dare una mano potrà unirsi ai volontari il 27 dicembre alle ore 14:00 presso la sede di Bethel Italia.

Un invito alla cittadinanza a partecipare e a diffondere l’iniziativa: “Concludiamo questo anno con un messaggio di speranza. Insieme possiamo davvero fare la differenza”.

Buon Natale da parte del Movimento 5 Stelle Foggia.

Comunicato stampa a cura del Movimento 5 Stelle Foggia.