La tranquillità delle festività è stata scossa da un tragico incidente stradale avvenuto il 25 dicembre sulla strada statale che collega Canosa di Puglia ad Andria. L’impatto, che ha coinvolto più veicoli, ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre sei. Tra i feriti c’è anche Francesco Venosi, giovane promessa del Manfredonia Calcio, militante nella formazione Under 19.

Venosi, calciatore talentuoso e noto nell’ambiente sportivo giovanile locale, stava viaggiando lungo la Canosa-Andria quando si è verificato lo scontro. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, l’incidente sarebbe stato causato da un sorpasso azzardato o da condizioni stradali non ottimali, ma le indagini sono ancora in corso per stabilire con precisione la dinamica.

Lo riporta Il Sipontino.net.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e le pattuglie della Polizia Stradale. Purtroppo, per una delle persone coinvolte non c’è stato nulla da fare, mentre Francesco Venosi e gli altri feriti sono stati trasportati d’urgenza nei vicini ospedali. Il giovane calciatore è stato ricoverato presso l’Ospedale “Bonomo” di Andria, dove è attualmente sotto osservazione. Fonti ospedaliere hanno riferito che le sue condizioni sono serie, ma stabili.

Il Manfredonia Calcio ha espresso vicinanza alla famiglia del giovane, augurandogli una pronta guarigione. “Francesco è un ragazzo determinato e forte, siamo certi che affronterà anche questa sfida con il coraggio che lo contraddistingue in campo”, ha dichiarato l’allenatore della formazione U19.

La notizia dell’incidente ha profondamente colpito la comunità di Manfredonia e gli ambienti sportivi locali. Numerosi messaggi di solidarietà e affetto sono stati rivolti al giovane calciatore attraverso i social network, dove tifosi, amici e compagni di squadra hanno voluto far sentire la loro vicinanza.

L’episodio ha inoltre riacceso l’attenzione sulla sicurezza delle strade della zona, spesso teatro di incidenti simili. Le autorità locali hanno ribadito l’importanza di rispettare i limiti di velocità e le norme di circolazione per prevenire ulteriori tragedie.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di Francesco Venosi, la comunità resta in apprensione, sperando in notizie positive e in un pronto ritorno del giovane atleta alla sua passione più grande: il calci