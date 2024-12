Il dott. Vincenzo Manzo, 55 anni, nato a Gallipoli, attualmente in servizio presso il Comune di Lucera, è il nuovo Dirigente Comandante della Polizia Locale di Foggia.

L’incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato è arrivato al termine della procedura di selezione avviata con un avviso pubblico predisposto dal Dirigente del Servizio Personale Giuseppe Marchitelli seguendo l’iter previsto dall’ ex art. 110 del Testo Unico degli Enti Locali, che ha comportato la valutazione dei curricula presentati e l’esame dei candidati da parte di una apposita Commissione, e poi un colloquio orientativo/valutativo/conoscitivo svolto con la sindaca Maria Aida Episcopo in presenza anche della vicesindaca Lucia Aprile, dell’assessora alla Polizia Locale Daniela Patano, dell’assessore alla Sicurezza Giulio De Santis e del Sovraordinato Antonio Francesco D’Introno.

Il dott. Manzo è stato scelto anche per la significativa esperienza maturata, gli studi giuridici, l’attività di formatore sull’infortunistica stradale, la conoscenza delle problematiche di Foggia, città nella quale risiede da molti anni. Entrerà in carica dal 16 gennaio prossimo per un triennio contrattuale, e fatte salve possibili proroghe di legge.