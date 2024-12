Con grande soddisfazione, l’Amministrazione Comunale di Manfredonia annuncia l’avvio delle operazioni di rimozione delle ecoballe accatastate in località Bagni di Romagna, sulla Riviera Sud, risolvendo finalmente una questione che ha interessato il territorio per mesi e che sembrava non trovare una soluzione immediata.

Le ecoballe presenti nel sito erano un problema che necessitava di una soluzione tempestiva, specialmente per i cittadini di Manfredonia e, in particolare, per quelli della Riviera Sud. La priorità era e continua ad essere quella di tutelare l’ambiente, mettendo in campo ogni sforzo possibile per rispondere concretamente alla richiesta di protezione del territorio da parte della comunità.

A spiegare l’importanza di questo intervento è l’Assessore all’Ambiente, Mariarita Valentino, che sottolinea come questa azione sia stata una delle principali linee guida del suo operato. “La rimozione delle ecoballe è stata una delle nostre priorità sin dal mio insediamento. Si trattava di una questione irrinviabile, che richiedeva un impegno costante e una collaborazione sinergica con le istituzioni regionali”, ha dichiarato l’Assessore.

Grazie alla continua e proficua interlocuzione tra il Comune di Manfredonia e la Regione Puglia, è stato possibile ottenere uno stanziamento di 100.000 euro destinati alle operazioni di rimozione dei rifiuti. “Un risultato che non sarebbe stato possibile senza la comune determinazione delle istituzioni. Il dialogo e la collaborazione sono stati determinanti per risolvere una situazione che sembrava complicata”, ha continuato Valentino.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto dall’Assessore ai dipendenti comunali, che hanno lavorato instancabilmente per predisporre, in tempi record, tutta la documentazione necessaria per la valutazione tecnica e la quantificazione dei costi legati alla rimozione delle ecoballe. Un altro ringraziamento è andato al consigliere regionale Paolo Campo, che ha sostenuto attivamente la causa in Regione, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo del finanziamento.

“Se oggi possiamo guardare al futuro con maggiore ottimismo, è grazie all’impegno di tutti. Ma il percorso non finisce qui. L’operazione è solo all’inizio e continueremo a lavorare senza sosta per rimuovere tutti i rifiuti, lontano dai riflettori, ma con la stessa determinazione”, ha concluso l’Assessore.

In risposta alle ultime notizie sull’abbandono dei rifiuti, l’Assessore ha annunciato che verranno intensificate tutte le azioni per contrastare questo fenomeno che continua a danneggiare il territorio. “Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è una piaga che rallenta il cambiamento che Manfredonia merita. Si tratta di un crimine ambientale che causa danni incalcolabili. Nonostante questa triste realtà, non ci fermeremo. Continueremo a cercare fondi e a intraprendere tutte le azioni necessarie per restituire a Manfredonia l’immagine di una città pulita e decorosa, capace di attrarre turisti e diventare un punto di riferimento per tutta la Regione”, ha dichiarato.

Il lavoro dell’Amministrazione Comunale, dunque, non si ferma. L’obiettivo è chiaro: un futuro più pulito e sostenibile per Manfredonia e per tutti i suoi cittadini.

Comunicato stampa.