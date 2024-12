Questore Foggia, "nel 2024 i furti sono aumentati del 12%"

“Voglio riconoscere il grande impegno messo a segno nel corso del 2024 da tutta la questura di Foggia. Dall’analisi del dato statistico, c’è una tendenza al mantenimento delle condizioni sulla delittuosità rispetto allo scorso anno. La voce che ha subito un incremento è quella relativa ai furti che a Foggia città ha fatto registrare un più 12 per cento. Con i furti di auto che sul territorio provinciale hanno subito un aumento del 13 per cento, facendo segnare invece un decremento a livello cittadino”.

Così il questore di Foggia, Alfredo D’Agostino, questa mattina durante la conferenza stampa di fine anno. “Sul fronte delle truffe agli anziani si registra una riduzione del fenomeno – ha aggiunto il questore – con le varie campagne che hanno sortito qualche effetto. Auspico una maggiore partecipazione dei cittadini, sperando che gli stessi avvertano la necessità di avvisare le forze dell’ordine anche in forma anonima. Sui furti di auto, ad esempio, non c’è stata nemmeno una segnalazione, così come la piattaforma Youpol (app che consente le segnalazioni da parte dei cittadini) viene poco utilizzata”.

Il questore era affiancato da alcuni dei dirigenti delle varie sezioni. Nel corso della conferenza è stato sottolineato anche il lavoro effettuato sul fronte del “codice rosso, ovvero violenza di genere, con mille deleghe evase nel corso dell’anno con trenta provvedimenti cautelari eseguiti. “È un fenomeno su cui stiamo incidendo attraverso diverse campagne soprattutto nelle scuole – ha concluso – essendo un reato legato molto spesso ad una questione culturale”.

“Attività della Polizia di Stato nella città di Foggia e provincia 2024”

La Polizia di Stato di Foggia nell’anno 2024, nell’ambito della pianificazione e predisposizione di specifici servizi volti alla tutela dell’ordine e la sicurezza pubblica, all’elevazione della sicurezza percepita, alla deflazione di criticità connesse alla consumazione dei reati predatori e forme di illegalità diffusa, ha emanato circa 2.000 ordinanze questorili.

Nello specifico, sono stati disciplinati con ordinanza circa 1.000 servizi interforze di controllo straordinario del territorio, concentrando l’attenzione nelle zone più critiche della città quali, ad esempio, “Quartiere Ferrovia”, “Piazza Mercato”, “Quartiere Candelaro”, “Carmine Vecchio”, “Centro storico”, “Quartiere Cep” e, nel fine settimana, per contrastare la c.d. “Mala Movida”, nelle aree a maggiore vocazione aggregativa di giovani, estendendo gli stessi servizi nei comprensori di Manfredonia, Cerignola, San Severo e Lucera. Le attività hanno come ulteriore finalità il contrasto ad ogni forma di illegalità, con l’identificazione di soggetti ritenuti d’interesse, il contrasto di forme di piccolo spaccio, anche mediante attività di polizia giudiziaria ed attività operativa mediante l’effettuazione di perquisizioni personali. I controlli vengono estesi anche alle autovetture e ai ciclomotori in transito al fine di verificare la regolarità delle prescrizioni amministrative connesse alla tenuta degli stessi e all’utilizzo del casco, elevando sanzioni al C.d.S. ove le circostanze lo richiedano.

Sono stati effettuati, inoltre, circa 200 servizi volti a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive in Foggia e provincia.

Ancora, 112 servizi ad “Alto Impatto” sono stati effettuati nei comuni di Foggia, Cerignola, Lucera, San Severo e Manfredonia e 35 escomi di abitazioni occupate abusivamente di cui 20 a Foggia, 7 a San Severo e 8 a Manfredonia.

Per l’espletamento di tali attività, sono stati impiegati oltre 10.500 poliziotti.

In riferimento all’andamento della delittuosità, nella città di Foggia e in tutta la provincia, è stato registrato un notevole calo di omicidi sia volontari che colposi, nonché di tentati omicidi. In calo anche i delitti informatici, i reati di truffe e frodi informatiche, soprattutto grazie alle numerose campagne di sensibilizzazione e informazione effettuate per la cittadinanza.

UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO

Arresti:68

Persone denunciate: 598

Veicoli controllati in banca dati: 7635

Documenti controllati in banca dati: 5628

Controlli a persone sottoposte a misure limitative della libertà personale: 516

Interventi di polizia giudiziaria: 10124

Totale chiamate al numero d’emergenza: 46663

Furti denunciati: 1503

Rapine denunciate: 62

SQUADRA MOBILE

Persone denunciate: 150

Persone arrestate: 169

ATTIVITA’ DIVISIONE ANTICRIMINE

Misure di prevenzione patrimoniali proposte: 2

Sorveglianza Speciale di P.S. proposte: 26

Avvisi Orali: 163

Fogli di via: 29

Daspo sportivi: 5

Daspo Fuori Contesto: 3

D.Ac.Ur. (DASPO urbano): 33

Ammonimenti ex articolo 8 L. 38/2009: 71

Ammonimenti ex articolo 3 D.L. 93/2013: 25

Informative Antimafia da sottoporre al G.I.A. per le società a rischio di interferenze con la criminalità organizzata locale: 170

Istanze di adozioni trattate: 20

Minori ucraini affidati: 27

Collocamento minori presso strutture: 15

Segnalazioni ai Servizi Sociali/Tribunale dei Minori di Bari: 13

ATTIVITA’ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, SOCIALE E DELL’IMMIGRAZIONE

Passaporti rilasciati: 18.480

Art.100 TULPS: 20

Revoche di porto d’arma: 46

Dinieghi di porto d’arma: 69

Proposte art.39 TULPS: 29

PERMESSI DI SOGGIORNO:

Cittadini stranieri presenti nella provincia: 28.234

Istanze trattate: 12.488

Consegnati: 10.175

Provvedimenti di espulsione: 180, di cui:

– 75 con notifica Ordine del Questore a lasciare il t.n.

– 40 rimpatri con accompagnamento alla frontiera

– 30 trattenimenti nei CPR

– 30 Misure alternative al trattenimento con obbligo di firma

– 5 Allontanamenti cittadini comunitari

Istanze di protezione internazionale trattate: 1509

