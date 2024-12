La vicenda della Manfreplast di Manfredonia (produttrice di stoviglie monouso in plastica) è ormai nota. Crisi aziendale, libri in Tribunale, licenziamento, chiusura dello stabilimento. Una storia di ordinaria e cinica dismissione.

Ma una parte dei lavoratori licenziati ha deciso di riunirsi in cooperativa – la Coopla Green – con lo scopo di rilevare l’Azienda e proseguire l’attività industriale, innovandola verso la produzione di stoviglie compostabili e biodegradabili. Per poter fare una offerta di acquisto i lavoratori dovevano raccogliere, entro la vigilia di Natale, 50 mila euro. L’obiettivo è stato raggiunto e Sinistra Italiana ha dato il suo contributo.

Grazie a circa 600 piccole donazioni e alle donazioni dei parlamentari di AVS, la comunità di Sinistra Italiana ha raccolto quasi 20mila euro che, aggiunti a quanto raccolto da molti altri, hanno permesso a Coopla Green di rispettare il termine perentorio del 24 dicembre

La storia della Coopla Green di Manfredonia è una storia di lotta, dignità e speranza. E’ anche la risposta diretta a chi pensa che non esistano altri modi di produzione, se non impattanti sull’ambiente: ciò che non riesce al produttore e proprietario, diviene la base del riscatto di chi rischia di rimanere per strada.

Quando abbiamo appreso della vicenda, abbiamo nel corso dei giorni scorsi pensato che le nostre piccole sottoscrizioni potessero essere utili, pur trattandosi di una goccia in un mare di bisogno. Per noi, compagne e compagni di Sinistra Italiana è diventata una storia esemplare da supportare.

Vogliamo anche dire, con questa nostra piccola contribuzione, che ciò che non riesce al grande capitale può diventare la possibilità per un “popolo di formiche” che nel lavoro cerca sostentamento e trova anche e soprattutto riscatto.

Buon lavoro e buona strada alla Coopla Greeen di Manfredonia e a tutte le persone che ci lavorano e che la renderanno una bella storia di cooperazione.

Nota stampa a cura di Fedele Cannerozzi, referente provinciale di Sinistra Italiana Foggia