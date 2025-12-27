MANFREDONIA, 27 dicembre 2025. Notte agitata in zona San Camillo a Manfredonia dove alcuni residenti segnalano un raid ai danni di auto parcheggiate. I fatti sarebbero avvenuti tra il 26 e il 27 dicembre 2025, intorno alle ore 2, secondo quanto riferito da una persona che chiede di restare anonima.

Stando al racconto, un uomo – descritto come un adulto, presumibilmente sui quarant’anni – avrebbe tentato di aprire alcune vetture in sosta, frugando all’interno. Non trovando oggetti di valore, avrebbe poi danneggiato diversi veicoli, rompendo i vetri e devastando gli abitacoli.

La situazione, riferiscono i residenti, alimenta preoccupazione e rabbia: “Non se ne può più, serve maggiore presenza delle forze dell’ordine. Qui di notte succede di tutto”, è lo sfogo raccolto nella segnalazione.

Al momento non è chiaro quante auto siano state coinvolte né l’entità complessiva dei danni. I cittadini chiedono più pattugliamenti, soprattutto nelle ore notturne, e invitano chi ha subito danneggiamenti a presentare denuncia, così da consentire eventuali accertamenti e verifiche.

Il quartiere, intanto, torna a chiedere attenzione: “Manfredonia, aprite gli occhi”, è l’appello finale.