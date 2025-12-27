Edizione n° 5928

Home // Cronaca // Assurdo a Manfredonia. "Strada al buio da oltre 20 giorni: cadute, disagi, non riusciamo ad entrare in casa!" (VIDEO)

"ASSURDO STRADA AL BUIO" Assurdo a Manfredonia. “Strada al buio da oltre 20 giorni: cadute, disagi, non riusciamo ad entrare in casa!” (VIDEO)

La segnalazione riguarda l’area compresa tra l’angolo di via Pulsano e l’angolo di via Tommaso Angiulli

Assurdo a Manfredonia. "Strada al buio da oltre 20 giorni: cadute, disagi, non riusciamo ad entrare in casa!"

Assurdo a Manfredonia. "Strada al buio da oltre 20 giorni: cadute, disagi, non riusciamo ad entrare in casa!" SQ

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
27 Dicembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 27 dicembre 2025. Da oltre 21 giorni un intero tratto di strada a Manfredonia è completamente senza illuminazione pubblica, creando gravi disagi e situazioni di pericolo per i residenti.

La segnalazione riguarda l’area compresa tra l’angolo di via Pussano e l’angolo di via Tommaso Angiulli, includendo tutto il tratto di via San Giovanni Bosco, che ogni sera sprofonda nel buio totale.

I cittadini parlano di una situazione ormai “insostenibile”: “Rientrare in casa la sera è diventato difficile e pericoloso. Non si vede nulla, si rischia di cadere, soprattutto per anziani e bambini”, raccontano alcuni residenti.

Tra i disagi segnalati: cadute e inciampi sul marciapiede, difficoltà ad entrare nelle abitazioni, paura e insicurezza, soprattutto nelle ore serali e notturne, impossibilità di muoversi con tranquillità in una zona densamente abitata.

Nonostante le segnalazioni, a distanza di tre settimane il problema non è stato ancora risolto. Una situazione che i cittadini definiscono “assurda e inaccettabile”, soprattutto considerando che si tratta di illuminazione pubblica, un servizio essenziale per la sicurezza urbana. Per questo motivo i residenti chiedono il ripristino immediato della luce e un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale, affinché venga garantita la sicurezza e la vivibilità del quartiere. “Non chiediamo favori, ma un diritto fondamentale: poter camminare e rientrare a casa senza rischiare di farci male”, concludono.

