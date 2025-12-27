L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari chiude anche il 2023 in perdita. È la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia – a fotografare la situazione economico-finanziaria dell’IRCCS in una deliberazione che, pur riconoscendo un miglioramento della gestione caratteristica rispetto all’anno precedente, segnala criticità strutturali: risultato d’esercizio negativo, superamento (seppur “contenuto”) del tetto per gli acquisti diretti di farmaci, scostamenti sulla spesa per dispositivi medici e sforamento dei limiti sul lavoro flessibile.

Il dato più immediato è quello del bilancio: nel triennio 2021-2023 l’IRCCS ha registrato risultati “costantemente negativi”, con un parziale recupero nel 2023 rispetto al 2022. La perdita scende da circa 6,96 milioni a 5,24 milioni di euro, ma resta un rosso significativo, che – come indicato negli atti – viene ripianato attraverso contributi regionali. In parallelo, la differenza tra valore e costi della produzione migliora: il disavanzo della gestione caratteristica si riduce in modo marcato, trainato da un aumento del valore della produzione superiore a quello dei costi.

A incidere sul quadro complessivo è anche la dinamica della cassa: le disponibilità liquide, a fine 2023, si riducono di circa il 47%, passando da 17,36 a 9,22 milioni di euro. La Corte sottolinea che la flessione è legata soprattutto all’incremento dei pagamenti e che l’Istituto non risulta aver fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria nell’anno. Un segnale di gestione prudente sul fronte della liquidità, ma anche un indicatore di pressione finanziaria in un contesto già fragile.

Sul fronte dei tempi amministrativi, l’attenzione si sposta anche sulle procedure regionali: il bilancio preventivo economico 2023 risulta adottato dall’IRCCS, ma privo dell’atto formale di approvazione della Giunta regionale; mentre il bilancio d’esercizio, pur adottato nei termini dall’Istituto, viene approvato dalla Regione oltre la scadenza normativa. Un passaggio che la Corte usa per richiamare la necessità di un “rigoroso rispetto delle regole procedimentali”, perché la programmazione resta – anche senza funzione autorizzatoria – la bussola principale per un ente del servizio sanitario.

Le criticità più delicate, però, riguardano i tetti di spesa. Per l’assistenza farmaceutica, dai dati regionali emerge nel 2023 uno scostamento rispetto al tetto degli acquisti diretti: inizialmente quantificato in circa 934 mila euro, poi rideterminato – dopo rimodulazioni – in circa 507 mila euro. L’Istituto, nelle proprie note, attribuisce lo sforamento a fattori esterni: soprattutto la perdita del requisito di “innovatività” di alcuni farmaci ad alto costo, che smette di gravare su fondi dedicati e ricade integralmente sul bilancio aziendale, oltre all’obbligo di dispensazione di farmaci oncologici orali a domicilio. La Corte prende atto delle motivazioni, ma “accerta” comunque lo sforamento e invita a monitorare l’andamento, anche perché nel 2024 viene registrato un incremento significativo della spesa rispetto al 2023.

L’IRCCS sostiene che l’analisi debba essere depurata dai costi coperti da finanziamenti specifici (ricerca e attività in convenzione con l’ASL Bari), e così lo sforamento, “al netto”, si ridurrebbe a un valore di circa 307 mila euro nel 2023, pari al 4,42%. La Corte, però, affianca alla presa d’atto un’indicazione operativa: coordinare le modalità di verifica con la Regione, per evitare disallineamenti e rendere comparabili i dati nelle sedi di controllo.

L’altro punto sensibile è il personale. Per la spesa complessiva, il confronto col tetto assegnato evidenzia margini di rispetto, ma la Corte rileva nel 2023 il superamento dei limiti di spesa per lavoro flessibile (tempo determinato), già emerso nei controlli precedenti. L’Istituto segnala l’avvio di stabilizzazioni e una riduzione nel 2024, ma persistono divergenze tra numeri comunicati dall’ente e quelli riportati in sede regionale: anche qui torna il leitmotiv della necessità di “raccordo” e omogeneità informativa.

Nel dispositivo finale, la Corte dei conti “accerta” tre elementi chiave: perdita 2023, mancato rispetto dei tetti su farmaci (acquisti diretti) e dispositivi medici, superamento dei limiti sul lavoro flessibile. E “raccomanda” un pacchetto di misure: proseguire nel percorso di riequilibrio, presidiare i fattori di costo, migliorare programmazione e controlli, chiudere posizioni debitorie più risalenti, allineare i dati con la Regione e garantire l’attuazione degli investimenti PNRR entro le scadenze 2026. Un elenco che, letto nel suo insieme, somiglia a una diagnosi: l’Istituto cresce in produzione e complessità assistenziale, ma resta schiacciato tra tariffe non adeguate e costi – soprattutto farmaci e dispositivi – difficili da governare senza correttivi sistemici.