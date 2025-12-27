Manfredonia. La tradizione narra che, a Manfredonia, nel periodo natalizio, in quasi tutte le chiese e nei conventi venissero allestiti presepi. Anche nelle abitazioni di alcune famiglie baronali, patrizie e di canonici era consuetudine predisporre permanentemente, in un angolo della casa, un presepe con pupi di grande pregio artistico.

Nel secolo scorso, nella dimora dei baroni Cessa, che abitavano nel Settecentesco Palazzo Delli Santi, in un angolo della casa era allestito uno stupendo presepe con pupi di scuola napoletana. Anche nella casa del canonico Luigi Stola, ogni anno, nel periodo natalizio, veniva allestito un presepe aperto al pubblico, con grandi pupi di creta di ottima fattura artistica; alcuni di essi presentavano movimenti meccanici. Presso il Seminario Arcivescovile, sempre nel secolo scorso (dagli anni Trenta agli anni Sessanta), sacerdoti e seminaristi costruivano un grande presepe con artistici pupi di creta di proprietà dell’arcivescovo di Manfredonia, Andrea Cesarano: pupi di scuola napoletana provenienti da Amalfi.

Nel secolo scorso, tra i costruttori di presepi e di pupi va annoverato Carlo Fabrizio (classe 1889), medaglia d’argento al valore militare nella Prima guerra mondiale, che lavorava come operaio presso il molino-pastificio D’Onofrio & Longo. Fabrizio scolpiva pupi in terracotta, non solo per il suo presepe, che poi dipingeva e vestiva con abiti d’epoca. L’artista sipontino, seguendo l’antica scuola dei maestri siciliani dei pupi di cera, detti “i Ciraci”, realizzava anche straordinari pupi in cera. Morì nel 1967. Altro bravo scultore di pupi di cera fu Francesco Tattilo, detto “Ngicche”, organista e cantore presso la Cattedrale, nato a Manfredonia nel 1879. Oltre alla passione per i pupi di cera destinati al presepe, Tattilo, abile sarto, cuciva paramenti sacri per l’addobbo delle chiese e realizzava indumenti, vesti e ornamenti utilizzati dai sacerdoti durante le funzioni religiose.

Sempre nel secolo scorso, tra gli artisti sipontini di opere presepiali va ricordato il prof. Ezio Grieco (1916–1999), che allestì, da solo o con collaboratori, bellissimi presepi nella chiesa del Carmine e in quella di Santa Maria delle Grazie. Grieco fu tra i pionieri dei presepi con movimenti del Novecento, insieme al canonico Stola. Nei presepi realizzati da don Antonio Di Lauro nella chiesa del Carmine, dal 1952 al 1962, con la collaborazione del prof. Ezio Grieco e del dott. Francesco Paolo Valente, le strutture tecniche consentivano il movimento meccanico dei pupi, il passaggio dalla notte al giorno con cielo stellato e lo zampillio dell’acqua tra cascate e sorgenti.

Altro grande artista da ricordare è lo scultore Michele Perla, di origini montanare e figlio d’arte: il padre era infatti uno scultore “sammecalere” di statue e statuine di San Michele Arcangelo. Perla si trasferì e operò a Manfredonia dall’agosto del 1940 fino alla morte, avvenuta nel 1982. La sua bottega fu inizialmente ubicata in un pianoterra di corso Manfredi, angolo Torre dell’Astrologo, e successivamente in via Prima Traversale Castello. Questo artista, sipontino d’adozione e conosciuto in loco come “u Sammecalere”, realizzò in oltre mezzo secolo di attività sculture di San Michele di grande pregio artistico, oggi conservate in musei e collezioni private in Italia e all’estero. Nel corso della sua intensa attività realizzò anche stupende opere presepiali, oltre a lavori in pietra di Monte e opere marmoree per tombe cimiteriali.

Tra i presepisti locali del secondo dopoguerra, che allestivano ogni anno il presepe in casa o erano autori di opere presepiali, ricordiamo: il prof. Ezio Grieco; il falegname Antonio Catalano; il sarto Saverio Magno; il militare dell’Aeronautica Matteo Guerra; il bidello Matteo Moneta; l’insegnante Anna Aulisa, autrice di originali presepi realizzati con conchiglie, mitili e flora del Golfo; il tecnico Matteo Basta, autore di presepi con movimenti; Paolo Valente, collaboratore di don Antonio Di Lauro; Matteo Ciociola Atelier, costruttore di presepi con pupi provenienti dalla Terrasanta e costumi d’epoca cuciti dallo stesso; Raffaele Trotta, detto “Ndroje u nolégge”, autore di pupi con movimenti meccanici; il prof. Elio Guerra, detto “u fegghje de Vescarde”, scultore di presepi in legno; Cosimo Del Nobile, sarto-scolltore; l’insegnante e pittrice Severina Cipolla; Antonio Robustella, maestro ceramista; l’insegnante Nicola Capurso, gestore del cine-teatro San Michele e collezionista di pupi meccanici; il prof. Michele Guglielmi, presepista e cultore locale; il pittore e maestro di cartapesta Matteo Santoro; Matteo Trotta, maestro cartapestaio e scultore; la pittrice Teresa Caterino, che per anni allestì un artistico presepe utilizzando esclusivamente cartone.

Fino agli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, il materiale più comunemente impiegato per il presepe familiare era costituito da arbusti di timo, colla di farina, carta di giornale, ovatta nera e muschio, detto “u vellute”, raccolto nelle campagne circostanti, in particolare nella zona dell’attuale Ospedale Civile, a nord della sorgente “Acqua di Cristo” o tra le piante di fichi d’India appena fuori dal centro abitato.

Tra i presepisti dell’ultimo ventennio, autori delle mostre tuttora in auge, ricordiamo: Sante De Biase, scultore di pupi in creta, pittore e disegnatore, considerato tra i migliori presepisti italiani; il compianto fotografo Giuseppe Furio; Matteo Guerra, collezionista di antichi pupi; Franco Ciociola, artista eclettico che realizza presepi con pietre, conchiglie e arbusti spiaggiati; Saverio Magno, tra i più longevi presepisti sipontini; Salvatore Piccoli, scenografo e allestitore; Francesco Rinaldi, costruttore di presepi e collezionista; e molti altri appassionati.

In alcune chiese di Manfredonia, secondo antica tradizione, vengono allestiti presepi artistici a cura dei parrocchiani. Da ricordare anche il presepe vivente allestito negli ipogei sotto la chiesa di Santa Maria Regina di Siponto e quello organizzato dall’associazione ANFFAS di Manfredonia in Arco Boccolicchio. Da alcuni anni, inoltre, presso la parrocchia di San Michele viene allestito un presepe vivente.

Infine, si elencano, in ordine alfabetico, i componenti dell’Associazione Italiana Amici del Presepe – Sede di Manfredonia e dell’Associazione Presepistica Sipontina “Giuseppe Furio”, che da anni realizzano mostre di presepi artistici nel periodo natalizio.

Le foto del presente articolo, ad eccezione di quelle di Matteo Losciale, Nicola Muscatiello e Giuseppe Furio, provengono dall’archivio storico di Franco Rinaldi.

(A cura di Franco Rinaldi, cultore di storia e tradizioni popolari di Manfredonia)