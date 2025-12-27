Manfredonia e gran parte della costa del Golfo rientrano tra le aree italiane potenzialmente più esposte agli effetti dell’innalzamento del livello del mare. A dirlo non sono ipotesi, ma una mappa scientifica elaborata da Climate Central, centro di ricerca internazionale sul cambiamento climatico, su dati di Google Earth Engine. - sq c@

Manfredonia e gran parte della costa del Golfo rientrano tra le aree italiane potenzialmente più esposte agli effetti dell’innalzamento del livello del mare. A dirlo non sono ipotesi, ma una mappa scientifica elaborata da Climate Central, centro di ricerca internazionale sul cambiamento climatico, su dati di Google Earth Engine.

Nella mappa, che mostra le aree che rischiano di finire sotto il livello dell’acqua con un aumento del mare di 1 metro, compaiono in rosso Siponto, la zona Ippocampo, Sciali degli Zingari, Zapponeta e parte del litorale fino a Margherita di Savoia. Un quadro che evidenzia una vulnerabilità significativa del territorio costiero.

Secondo gli esperti, l’innalzamento del mare è una delle conseguenze più concrete del riscaldamento globale, causato dallo scioglimento dei ghiacciai e dall’aumento delle temperature. Le aree pianeggianti e costiere, come quelle del Golfo di Manfredonia, risultano tra le più esposte a allagamenti, erosione e perdita di suolo.

Un tema che chiama in causa non solo l’ambiente, ma anche la sicurezza delle abitazioni, le infrastrutture, l’economia turistica e la pianificazione urbanistica futura.

La mappa di Climate Central rappresenta quindi un campanello d’allarme per amministrazioni e istituzioni locali, chiamate a programmare interventi di adattamento e prevenzione.

In assenza di strategie a lungo termine, il rischio è che eventi estremi e innalzamenti progressivi del mare possano trasformare queste previsioni in emergenze reali, con conseguenze difficilmente reversibili per il territorio e per i cittadini.