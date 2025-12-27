Manfredonia, il Fossato del Castello si accende di magia con “Incanti sotto le Stelle”

MANFREDONIA (FG) – Fervono i preparativi al Fossato del Castello, dove questa sera prenderà ufficialmente il via “Incanti sotto le Stelle”, l’evento che il 27 e 28 dicembre trasformerà uno dei luoghi più suggestivi della città in uno spazio di magia, tradizione e condivisione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di unire la comunità e valorizzare il territorio attraverso un’esperienza immersiva capace di coinvolgere cittadini e visitatori di tutte le età. Le luci sono pronte ad accendersi, gli allestimenti stanno prendendo forma e l’atmosfera che si respira è quella delle grandi occasioni.

Un ringraziamento particolare va alle parrocchie di San Michele Arcangelo e Stella Maris, che stanno offrendo un prezioso contributo all’organizzazione dell’evento. La loro collaborazione rappresenta un valore aggiunto fondamentale, testimoniando ancora una volta il ruolo centrale delle realtà parrocchiali nel tessuto sociale e culturale della città, capaci di sostenere iniziative che rafforzano il senso di comunità e di condivisione.

Il programma prevede un ricco calendario di appuntamenti: dal Presepe Vivente, cuore simbolico della manifestazione, ai sapori tipici della tradizione enogastronomica, passando per musica dal vivo e attività laboratoriali pensate per grandi e piccoli. Due serate concepite come un momento di incontro e di emozione collettiva, all’insegna della riscoperta delle radici culturali e della bellezza dei luoghi.

Il Fossato del Castello diventerà così un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, capace di coniugare storia, spiritualità e intrattenimento, offrendo un’esperienza accessibile a tutti grazie all’ingresso gratuito.

Un ruolo fondamentale nella realizzazione dell’evento è stato svolto dai main sponsor Maiorano Hotel e Disita Infissi, che hanno sostenuto il progetto con convinzione e fiducia, contribuendo in maniera decisiva alla sua organizzazione.

Con l’avvio ormai imminente, “Incanti sotto le Stelle” si prepara ad accogliere il pubblico in un clima di attesa e curiosità. Quella che sta per cominciare non è soltanto una manifestazione natalizia, ma il primo passo di un percorso più ampio, pensato per rafforzare il senso di comunità e promuovere il territorio attraverso eventi di qualità.

Questa sera il sipario si alza: il viaggio è appena iniziato.