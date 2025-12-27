Edizione n° 5929

Monte Sacro, il balcone naturale sul Gargano

GARGANO MONTE SACRO Monte Sacro, il balcone naturale sul Gargano

Dodici chilometri tra storia, uliveti e panorami senza fine

Monte Sacro, il balcone naturale sul Gargano

ph Mattinata.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
27 Dicembre 2025
Gargano // Manfredonia //

Salire verso Monte Sacro, partendo dall’area di Mattinata, è un viaggio che unisce natura, storia e spiritualità. Il percorso ad anello di circa 12 chilometri porta il camminatore su uno dei punti panoramici più suggestivi del Gargano.

Lungo il cammino si attraversano uliveti secolari, tratti di macchia mediterranea e boschi radi, mentre il mare resta sempre lì, sullo sfondo, come una presenza costante. In cima, i resti dell’antica abbazia raccontano un passato lontano e silenzioso.

Da qui lo sguardo spazia dalla costa adriatica all’entroterra garganico, in un susseguirsi di colline, boschi e luce. È uno di quei luoghi che invita a fermarsi, respirare e osservare.

Perché sceglierlo

È perfetto per chi desidera un trekking più dinamico, con dislivello moderato e una forte componente paesaggistica e culturale.

Scheda tecnica

  • Lunghezza: ~12 km
  • Difficoltà: media
  • Dislivello: medio
  • Terreno: sterrato, sentiero collinare
  • Periodo consigliato: tutto l’anno, evitando le ore più calde

2 commenti su "Monte Sacro, il balcone naturale sul Gargano"

Lascia un commento

