Monte Sacro, il balcone naturale sul Gargano

Salire verso Monte Sacro, partendo dall’area di Mattinata, è un viaggio che unisce natura, storia e spiritualità. Il percorso ad anello di circa 12 chilometri porta il camminatore su uno dei punti panoramici più suggestivi del Gargano.

Lungo il cammino si attraversano uliveti secolari, tratti di macchia mediterranea e boschi radi, mentre il mare resta sempre lì, sullo sfondo, come una presenza costante. In cima, i resti dell’antica abbazia raccontano un passato lontano e silenzioso.

Da qui lo sguardo spazia dalla costa adriatica all’entroterra garganico, in un susseguirsi di colline, boschi e luce. È uno di quei luoghi che invita a fermarsi, respirare e osservare.

Perché sceglierlo

È perfetto per chi desidera un trekking più dinamico, con dislivello moderato e una forte componente paesaggistica e culturale.

Scheda tecnica