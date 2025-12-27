Salire verso Monte Sacro, partendo dall’area di Mattinata, è un viaggio che unisce natura, storia e spiritualità. Il percorso ad anello di circa 12 chilometri porta il camminatore su uno dei punti panoramici più suggestivi del Gargano.
Lungo il cammino si attraversano uliveti secolari, tratti di macchia mediterranea e boschi radi, mentre il mare resta sempre lì, sullo sfondo, come una presenza costante. In cima, i resti dell’antica abbazia raccontano un passato lontano e silenzioso.
Da qui lo sguardo spazia dalla costa adriatica all’entroterra garganico, in un susseguirsi di colline, boschi e luce. È uno di quei luoghi che invita a fermarsi, respirare e osservare.
Perché sceglierlo
È perfetto per chi desidera un trekking più dinamico, con dislivello moderato e una forte componente paesaggistica e culturale.
Scheda tecnica
- Lunghezza: ~12 km
- Difficoltà: media
- Dislivello: medio
- Terreno: sterrato, sentiero collinare
- Periodo consigliato: tutto l’anno, evitando le ore più calde
2 commenti su "Monte Sacro, il balcone naturale sul Gargano"
Un posto meraviglioso con panorama mozzafiato..!!!
Qual è il punto di partenza?