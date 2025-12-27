Scattano dal 1° gennaio 2026 le nuove tariffe per il servizio di ormeggio nel porto di Manfredonia.

A stabilirle è un’ordinanza dell’Autorità marittima che disciplina i corrispettivi massimi per il triennio 2026-2028, nell’ambito del servizio reso dalla Società cooperativa “Gruppo Ormeggiatori dei Porti di Barletta e Manfredonia”, indicata come soggetto che assicura operazioni di ormeggio e disormeggio e gli obblighi di servizio pubblico connessi.

L’atto richiama i riferimenti normativi e amministrativi: l’articolo 14 della legge 84/1994 e la circolare ministeriale sui criteri tariffari, oltre a provvedimenti che definiscono l’obbligatorietà del servizio e il regolamento di disciplina già approvato. Nella premessa viene ricordato che le tariffe includono anche obblighi di servizio pubblico, come interventi in caso di peggioramento meteomarine, assistenza o soccorso in ambito portuale e recupero di oggetti galleggianti pericolosi.

Le tariffe sono articolate per scaglioni di stazza lorda (GT). Per le “navi tradizionali” l’ordinanza indica, ad esempio, una tariffa massima di 81 euro per unità fino a 500 GT, 181,50 euro tra 501 e 1.500 GT, fino ad arrivare a 873,50 euro tra 23.001 e 25.000 GT, con una maggiorazione di 271 euro per ogni 5.000 GT o frazione oltre lo scaglione precedente.

Per i traghetti Ro-Ro (merci, passeggeri e misti) impegnati in collegamenti regolari intermodali, sono previste tariffe più basse: 40,50 euro fino a 500 GT, 91 euro tra 501 e 1.500 GT, fino a 438 euro tra 23.001 e 25.000 GT, con addizionale di 136 euro per ogni 5.000 GT o frazione. L’ordinanza fissa inoltre una tariffa per aliscaﬁ/monocarena e catamarani pari a 51,50 euro, e prevede una riduzione del 50% per le navi militari italiane.

Il provvedimento disciplina anche casi specifici: i movimenti lungo banchina o tra banchine sono compensati con una tariffa pari alla somma di ormeggio e disormeggio; alcune operazioni accessorie comportano un’indennità del 50% della tariffa base; la messa in opera di uno scalandrone è quantificata in 24,50 euro. Viene inoltre regolato l’orario ordinario di lavoro (06:01-20:00, dal lunedì al sabato) e le maggiorazioni: +50% per notturno e domenica, +100% nei giorni festivi elencati (tra cui anche il Santo Patrono di Manfredonia), con regole per prestazioni “a cavallo” di fasce diverse.

L’ordinanza prevede tempi di pagamento delle fatture entro 30 giorni, con applicazione delle norme sul ritardato pagamento, e disciplina anche la possibilità di sconti secondo una tabella allegata e modalità di richiesta. Infine, l’atto stabilisce che, dal 1° gennaio 2026, la nuova ordinanza abroga quella precedente (n. 49/2022 del 30 dicembre 2022).

A cura di Michele Solatia.